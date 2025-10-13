タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場。これからの活動について語った。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止していたが、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産した。しかし、今年2月に夫が急死。約2年半の芸能活動休止を経て、この日、個人事務所での芸能活動の再開、会社の設立を発表した。

夫の死後「人との縁に凄く助けられてきている」と言う小島は「そういう意味での芸能の仕事もできたらと思っています」と告白。「あとは、人の魅力にスポットライトを当てるっていう事業もできたらうれしいし、そういう番組に関わることができたらそれもうれしい。そういう形を模索していきたい」と語った。

個人事務所での活動再開を選んだ理由については「外を知りたいとか、自分で選択して自分の足で立たないといけないよねっていうところはホリプロを出たときと変わらない」と前置きして「夫が亡くなって精神的に凄く弱った時とかも、ホリプロもいろんな方が連絡してきてくださって…戻ろうかなと思ったときもあった」と回顧。しかし「子供をシングルマザーとして育てていくってこと、外を見よう、自分の足で立とうと決めたんだよね私は、というところと、ホリプロのいろんな方とお話しした結果、戻らずにやるということになりました」と明かした。