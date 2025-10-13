Ãæ¹ñ³¤Æî¥ê¡¼Â²¤ÎÅÁÅý¿¥Êª¡ÖóÕ¶Ó¡×¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý10·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤Ç8·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè35²ó¥ß¥¹¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¾Ê¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¥ê¡¼Â²¤ÎÅÁÅý¿¥Êª¤Ç¡¢¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¡ÖóÕ¶Ó¡Ê¥ê¡¼¥¸¥ó¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¸½ÂåÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ï¡¢óÕ¶Ó¤ÎÆ±¾Ê¸Þ»Ø»³»Ô¤ÎÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¡¢ÄÄÌÒÎï¡Ê¤Á¤ó¡¦¤â¤¦¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡óÕ¶Ó¤ÏÃæ¹ñÁ¡°Ý»Ë¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿²½ÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊËÂÀÓ¡¢À÷¿§¡¢À½¿¥¡¢»É¤·¤å¤¦¤Îµ»½Ñ¤Ï3ÀéÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¡¼Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥Êªµ»½Ñ:ËÂÀÓ¡¢À÷¿§¡¢À½¿¥¡¢»É¤·¤å¤¦¡×¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸Þ»Ø»³»Ô¤Ë¤Ï¥ê¡¼Â²¤ä¥ß¥ã¥ªÂ²¤Ê¤É¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤¬Â¿¤¯µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ¸µ°é¤Á¤Î¥ê¡¼Â²½÷À¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éóÕ¶Ó¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ËÞ¶¹¾¾Ê¤ÇÁ¡°Ý¡¦¿¥Êª¹©·Ý¤ÈËÇ°×¤òÀì¹¶¤·¡¢Â´¶È»þ¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Ç¿¥Êª¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÄÄ¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¹¤°¤ËóÕ¶Ó¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æµ¯¶È¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¹©Ë¼¡ÖÉÛóÕÉÛ¼Ë¡×¤òÀßÎ©¡£µ¯¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ²Èµéµ»½ÑÅÁ¾µ¼Ô¤Ë»Õ»ö¤·¡¢óÕ¶Ó¤Î¥È¡¼¥Æ¥àÊ¸²½¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¡£³¹Ãæ¤ò½ä¤Ã¤ÆÇã¤¤½¸¤á¤¿óÕ¶Ó¤Î¼ê¹©·ÝÉÊ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤ò·È¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ê¡¼Â²¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ÖÀ½ÉÊ¤Ï100¼ïÎà¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇ¯¾¦¤Ï200Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄ¶¤¨¡¢50À¤ÂÓ°Ê¾å¤ÎÇÀ²È¤Ë»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¼ýÆþ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄ»Òé¯¡Ë