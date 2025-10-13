¡ÚËüÇîÊÄËë¡ÛÅö½é´×»¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¢ªÈ¾Ç¯¸å¤Ë·ãÊÑ¤Î¸÷·Ê¡¡¶¦Æ±´Û¥³¥â¥ó¥º¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é´ó¤»½ñ¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¤ç¤¦13Æü¡¢ÊÄËë¤¹¤ë¡£Âçºå¡¦Ì´½§¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ï¡¢4·î13Æü¤Î³«ËëÅö½é¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¾Ç¯Á°¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄËüÇî¥³¥â¥ó¥º´Û
¡¡4·î¤Î³«ËëÅö»þ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥â¥ó¥º´Û¡×¤Ï¡¢´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµÙ·Æ¤Î¾ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÉáÃÊÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¤ä¥â¥Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡È¾Ç¯¸å¡¢¤¤ç¤¦ÊÄËëÆü¡£¥³¥â¥ó¥º´Û¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ìµ¿ô¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡158¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤¿ËüÇî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸÷·Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¸á¸å¤«¤é¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Ï¡¢Âçºå¡¦Ì´½§¤Ç4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¦µ¡´Ø¤¬¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£184Æü´Ö¤Îº×¤ê¤Ï¡¢¤¤ç¤¦13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ë¡£
