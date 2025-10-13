215万円から！ スズキが「新型クロスビー」発売！ 小型クロスオーバーどう進化？ 大幅進化に込めた開発者の想いとは

新型クロスビーのチーフエンジニアが語る、開発に込めた熱い想い

スズキのコンパクトクロスオーバー「クロスビー」が、デザイン、走行性能、安全装備などあらゆる面で進化を遂げて登場しました。

今回は、開発を率いたチーフエンジニアの飯田茂氏が語る、新型クロスビーに込められたこだわりと情熱に迫ります。

スズキが2025年10月2日に発売した小型乗用車「新型クロスビー」は、「アクティブなシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を両立させたコンパクトクロスオーバー」というコンセプトのもとに開発。ボディサイズは全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベース2435mm、最低地上高180mmです。

このコンセプトは、従来のクロスビーが持つ親しみやすいデザインや使い勝手の良さを維持しつつ、安全性能、快適性、燃費、そして走りの楽しさを全面的に向上させることを目指したものです。

チーフエンジニアの飯田茂氏によると、開発の最大の狙いは、デザインを一新し、これまでの使い勝手の良いパッケージングを継承しながら、すべての要素をバランス良く進化させることにあったといいます。

また飯田氏は「新型クロスビーは、ユーザーの皆様が愛着を持って使っていただけるようなデザインと、日々の使いやすさを両立させることを目指しました」と語ります。

新型クロスビーの大きな特徴の一つが、その洗練されたデザインです。

エクステリアは、丸みのあるヘッドランプを継承しつつ、角を丸くした四角いモチーフを取り入れることで、SUVらしい力強さと愛嬌を両立させています。

ボディカラーには遊び心と力強さを兼ね備えた新色「ミスティックブルーメタリック」が採用され、個性的なカラーラインナップが提供されています。

足元には、クロスビーの「X」をモチーフにしたデザインのアルミホイールを装着し、タフな印象を強調しています。

インテリアも全面刷新され、力強い基本骨格とシルバー加飾によって、適度なタフさを表現。

また、革とステッチを模したパネルを採用することで、コンパクトカーでありながら上質な空間を演出している点も注目すべきポイントです。

後席はゆったりと乗れる広い室内空間を確保。また、10段階のリクライニング機能を左右独立で操作できるため、様々なシーンに合わせて使うことができます。

さらに後席を倒すとフラットになり、荷室スペースを広く活用できます。

荷室には「ラゲッジアンダーボックス」と「床下収納」というさらなる収納スペースが用意されています。

飯田氏は「外装は、一目でクロスビーだと分かるアイコニックなデザインを踏襲しつつ、より力強さを感じさせるように工夫しました。内装は、小型車でありながらも上質な雰囲気を楽しんでいただけるよう、細部にまでこだわりました」と話します。

新型クロスビーは、デザインだけでなく、安全機能と快適装備も大幅に強化されました。

予防安全技術には、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が採用され、交差点での検知機能が追加されるなど、その検知範囲は自動二輪車や自転車にまで拡大。

これにより、より多くの状況で衝突を回避・軽減することが可能となります。

また、高速道路での運転をサポートする全車速追従機能付きの「アダプティブクルーズコントロール」や、車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能が全車に標準装備。

夜間の視認性を向上させる「アダプティブハイビームシステム」や、降車時警報機能が追加された「ブラインドスポットモニター」など、最新の予防安全技術が惜しみなく搭載されています。

車内には、スズキ国内初となる7インチのカラーメーターディスプレイを標準装備し、視認性を高めています。

飯田氏は「安全機能は、お客様が安心して運転できることを第一に考え、最新の技術を丁寧に開発しました。」と語ります。

また、快適装備も充実しており、HYBRID MZグレードには、指先で簡単に操作できる電動パーキングブレーキや、ステアリングヒーター、さらには急速充電に対応したUSB電源ソケットが採用されています。

パワートレインは1.2リッターエンジンにマイルドハイブリッドシステムを組み合わせており、駆動方式は2WD／4WDを用意。カタログ燃費（WLTCモード）は21.0km／Lから22.8km／Lです。

新型クロスビーは、デザイン、走行性能、安全機能、そして快適装備のすべてにおいて、開発者の情熱とこだわりが詰まった一台です。

グレード／価格は、「HYBRID MX」の2WD（215万7100円）から4WD（233万3100円）。

「HYBRID MZ」の2WD（233万5300円）から4WD（250万0300円）です。