絵本ならではの味わい方の一つに〈絵比べ〉がある。複数のバージョンが存在する作品の、画家による世界観の多様さを楽しむ、というもの。

たとえば、宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』。毎夜セロ（チェロ）の練習を重ねるゴーシュの家を、動物たちが次々と訪ねてくる――という物語だが、よほど絵心を刺激するものがあるのか、これまで十通り以上もの絵本が刊行されている。今回はそのうちの３冊に触れたい。

まずは王道中の王道、茂田井（もたい）武の絵による福音館版。１９６６年の刊行ながらも、いまだその絵は新しい。ゴーシュはお洒落（しゃれ）だし、線も色遣（づか）いも鮮烈。個人的に最も強く感じるのは、ゴーシュの内側から滲（にじ）みでる音楽家としての鬱屈（うっくつ）や熱情だ。とりわけ猫にセロを聴かせる場面からは、彼の秘めたる猛々（たけだけ）しさがひしと迫ってくる。茂田井ゴーシュはアーティストなのである。

他方、赤羽末吉の絵による偕成社版のゴーシュは、質朴な努力家といった風情。その静かな佇（たたず）まいに対し、動物たちは動きに富んでいる。猫もかっこうも生き生きと躍動し、狸（たぬき）に至っては、もうその造形だけで心を鷲（わし）づかみにされる。それら動物と向き合うゴーシュの柔らかい表情も印象的だ。赤羽ゴーシュは人間味に溢（あふ）れているのである。

小林敏也の画による好学社版には、ゴーシュの姿ははっきりと描かれていない。独特のタッチと陰影で鮮やかに表現されているのは、ゴーシュの目に映る風景だ。つまり、読者の一人一人がゴーシュとなって、目の前に立ち現れては消えていく風景を追っていくのである。これまた不思議な絵本体験だ。

かくも多彩なゴーシュ世界だが、今回改めて感じ入ったのは、長きにわたって錚々（そうそう）たる画家を引きつけてきたテキストそのものの力だ。私はこの本を何度も読んでも、初めて読んだ気持ちになる。そして、毎回、かっこうが放つこの言葉に心を射貫（いぬ）かれる。

「なぜやめたんですか。ぼくらならどんな意気地ないやつでも、のどから血が出るまでは叫ぶんですよ」（作家）

◇

自らもチェロを弾いた宮沢賢治（１８９６〜１９３３）は死の直前まで『ゴーシュ』を推敲（すいこう）していたという。福音館書店版は１２１０円、偕成社版は２２００円、好学社版（１９８０円）は絶版したパロル舎版の復刊。＝朝日新聞2025年10月4日掲載