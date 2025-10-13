ÉéºÄÁí³Û100²¯Ä¶¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¡¡2025Ç¯ÅÙ¾å´üÅÝ»º½¸·×¡¡·§ËÜ
º£Ç¯ÅÙ¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤ÎÉéºÄÁí³Û¤Ï126²¯±ß¤Ç¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢Åìµþ·ÐºÑ·§ËÜ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ÆÅÝ»º¤·¤¿¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ï33¼Ò¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï126²¯5700Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÉéºÄÁí³Û¤¬100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Âç·¿ÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÂç¤¤ÊÉéºÄ³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö·§ËÜ´Ñ¸÷³«È¯¡×¡Ê±§¾ë»Ô¡Ë¤Ç¡¢56²¯4400Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°øÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö¼õÃíÉÔ¿¶¡¦Çä¾åÉÔ¿¶¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î26·ï¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸å¤Î¶ÈÀÓ²óÉü¤¬»×ÏÇÄÌ¤ê¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬13·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢·úÀß¶È6·ï¡¢²·Çä¶È4·ï¤Ê¤É¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦¼ý±×°µÇ÷¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢§¡ÚÂç·¿ÅÝ»º¡Û·§ËÜ¸©¤Î¡ÖÉÔÃÎ²ÐCC¡×±¿±Ä¡Ö·§ËÜ´Ñ¸÷³«È¯¡× ¡Ö°¤ÁÉ¤Î»Ê¥Ó¥é¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë¡×±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖATÀº»»²ñ¼Ò¡×¤Ê¤É 4·î¤ÎÉéºÄÁí³Û86²¯±ß