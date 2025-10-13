「あなたの行為はモラハラ・DV」姉から弟に告げる、妻が消えた理由｜弟はモラハラ加害者でした【ママリ】

主人公のみちる(35)は、義妹・さとみから、弟・りょうたによる心を削るモラハラの相談を受けます。弟・りょうたの激昂を恐れ、姉でありながら弟と向き合えなかったみちるですが、義妹の憔悴ぶりに「このままではいけない」と強く感じ、義妹を守るための行動に出ることに。『弟はモラハラ加害者でした』をごらんください。

ある日、さとみさんが弟・りょうたのもとを逃げだした上で離婚を切り出したことで、激昂したりょうたから電話が。みちるは「姉の覚悟」を決め、モラハラをDVだと冷静に指摘し、カウンセリングを受けるよう説得。さとみさんはシェルターに保護されて、離婚への道が拓けました。

ついに弟と向き合うとき

さとみさんと会ってからしばらく経った、ある日の夕方。突然、携帯電話が鳴り響きました。着信画面には「りょうた」の文字。心臓が跳ね上がりましたが、覚悟を決めて電話に出ました。



電話口から聞こえてきたのは、わたしの知っている弟の声ではなく、激しく興奮し、理性を失ったような怒鳴り声でした。



「おい、みちる！お前だろ！お前がさとみをそそのかしたんだろうが！」



どうやら、さとみさんが家を飛び出し、離婚を切り出したようです。モラハラ加害者特有の思考回路で、彼は自分の行動が原因ではなく、わたしたちが「説得」したからだと決めつけているようでした。



「さとみが急にいなくなったと思ったら、電話で『もう疲れた。離婚したい』って。居場所も教えないなんて頭おかしいだろ？お前たちが変なこと吹き込んだんだろ！ふざけんなよ！」



以前のわたしなら、この怒鳴り声に怖気づき、言葉を失っていたでしょう。しかし、さとみさんの涙を見て、夫のなおやと話し合い、専門家の情報を手渡した時から、わたしは姉として、そして一人の大人として、彼と向き合う「覚悟」を決めていました。



深呼吸をし、落ち着いた声でりょうたに話しかけます。

モラハラ弟と対決

「りょうた、落ち着いて。誰もそそのかしてなんかいない。さとみさんが自分で決めたことだよ」

「嘘つくな！なんでお前がしゃしゃり出てくるんだよ！お前には関係ないだろ」

「関係ある。家族だからね。りょうたがしてるのは夫婦喧嘩なんかじゃない。モラハラと暴力、DVだよ」

「冗談じゃねえよ！あれは夫婦の愛情表現だろ！」



彼は激しく反論しましたが、わたしは冷静さを保ち続けました。



「愛情表現で相手を「精神病のくせに」って罵倒したり、財布やスマホを取り上げたりしないよね？りょうたは完全に間違えてる」



わたしは、彼が幼少期に負った心の傷、そして三世代にわたる負の連鎖を理解しています。だからこそ、突き放すだけではなく、改善の道を示す責任があると思いました。

弟のために

「りょうたが今すぐやるべきことは、さとみさんを責めることじゃない。自分の心と向き合うこと。これはりょうただけの問題じゃない」



りょうたはしばらく沈黙した後、再び怒鳴り散らして電話を切りました。電話を切る間際、彼は「離婚なんて絶対に応じない」と強い拒否の意思を示したのだけ、よく聞こえました。



現在、さとみさんはわたしたちが紹介した専門機関の助けを借りて、シェルターで身の安全を保障されています。そこで専門家による治療とカウンセリングを受け、心身の回復に努めているそうです。



弟がすぐに変わるなんて思っていません。彼のモラハラが「家族の負の連鎖」に根ざしている以上、解決には長い時間と労力が必要でしょう。それでもわたしは、根気強く、りょうたの説得を続けようと思っています。もちろん、この先は両親にもしっかりと弟と向き合ってもらいます。他の姉妹たちにも、弟とさとみさんの現状を伝え、身内としてできることをやろうと声をかけました。



そして、さとみさんには、二度と暴力に苦しむことのないよう、最大限のサポートを提供し続けるつもりです。これが、姉としての、そしてこの連鎖を断ち切ろうとする家族の、本当の闘いの始まりです。

あとがき：姉として向き合う覚悟

ついに激昂する弟と直接対峙！怖いはずなのに、さとみさんを支えるために一歩踏み出し、りょうたさんの行動を「DV」だと突きつけたみちるさんの成長に胸が熱くなります。「愛情表現だ」と反論する弟の言葉は、モラハラ加害者が陥る典型的な思考回路であり、彼が変わるには長い時間がかかるでしょう。しかし、さとみさんが安全な場所に移れたことが何よりの救いです。この負の連鎖を断ち切るために、みちるさんの根気強い闘いはこれからも続きます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）