つい見栄を張ってしまうんです…年金月20万円・66歳母「お米も野菜もお肉も！」袋いっぱいの〈おみやげ〉を娘に持たせるが、笑顔の裏で苦悩のワケ

いつのまにか当たり前になっていた、月1回・娘2人への食材・日用品類の援助。しかし、年金暮らしになった夫婦には負担が大きくなり――。娘たちへの愛情と老後の現実の狭間で悩むシニアの現実を、事例と共に見ていきましょう。

「親として援助はしてあげたいけれど」年金夫婦の悩み

「お米も野菜もお肉も持っていきなさいね！」

そう言って、食材や調味料、日用品を袋や段ボールに詰めるのが、Aさん夫婦の恒例行事でした。

地方都市で暮らすAさん（66歳）と夫（68歳）は、年金で暮らすごく普通の老夫婦。二人の娘はそれぞれ30代で、上の娘は結婚して子どもが二人、下の娘は独身で一人暮らしをしています。

「一人で大変だろうから」「子どもにお金がかかるだろうから」。そう思って、二人の娘にはずっと“援助”を続けてきました。ですが、それはいつしか「当たり前」となり、やめ時を見失ってしまったといいます。

「娘たちは車で1時間ほどの距離に住んでいて、それぞれ月1回、車でうちに来てくれるんです。その時になると、つい色々と持たせちゃう。『こんなにいいの？』なんて言いながらも、結局うれしそうに持って帰る。その顔を見ると、こっちもうれしくてね」 とAさん。

おおよそですが、1回で4,000〜6,000円分、それが2人分なので2倍です。Aさん夫婦の年金は二人合わせて月20万円ほど。光熱費、食費、通信費、家の修繕費や固定資産税、車の維持費、そして年を重ねるごとに増えてきた医療費。それらを支払えば、手元に残るお金はそう多くはありません。

「年金生活になってから、ガラッと家計事情が変わりました。それに異常な物価高でしょう？ でも、それを娘たちには伝えられない。親の見栄なんですよね、結局」

退職金を住宅ローンの支払いにあて、借金はないものの貯蓄は数百万円。それでもAさんは、娘たちが来るとつい財布の紐を緩めてしまうのだといいます。

援助をやめたい、でも、やめるとは言いだせない……それはお金の問題だけではなく、親としての“つながり”の問題でもありました。

「来てくれなくなったらどうしよう、それでも…」Aさんの決心

月に一度、娘たちが顔を見せに来てくれる。それが何よりの楽しみです。だからこそ、“援助をやめたら来てくれなくなるのでは”という不安が拭えないのだとか。

「少なくとも、毎月は来なくなる気がしますね……。娘たちは私たちの年金額も貯金も知りませんし、余裕があると思っていそうです。『もう、いらない』なんて言われたこともないし」

最近では、近所の友人たちとの会話にも変化が出てきました。「うちは娘夫婦から仕送りもらってるわよ」 そんな話を聞くと、Aさんの胸はざわつきます。「私たちは逆。まだあげてる側なんですよ」とは言い出せません。

Aさんの目下の試練は、次のお正月。毎年、娘たちやその家族をもてなすために、おせちやお寿司といった普段より豪勢な食事を用意し、帰りがけには色々なものを持たせてあげる――。お年玉も含めれば6万円以上が一気に消えるイベントです。

「とはいえお正月は特別ですから、頑張れます。その分、せめて毎月の負担はなくしたい。親って、子どものために“何かしてあげたい”気持ちがなくならない生き物だと思うんです。でも、70代になる前に夫婦であちこち旅行に行って、美味しいもの食べて……そんな楽しみを優先したい。自分たちの老後にもっとお金を使いたい気持ちが強くなってきたんです。勝手に見栄を張って悩むのは、もうやめたいです」

遅くともお正月には『もう、毎月いろいろ持たせるのはやめるね』と宣言したいと意気込むAさん。親として子どもに何かしてあげたい気持ちは消えないけれど、老後の自分たちを大切にしよう――そう決心したのだといいます。