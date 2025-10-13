ÂæÉ÷£²£³¹æ¡¢È¬¾æÅç¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤òÅìËÌÅì¤Ø¡Äµ¤¾ÝÄ£¤¬¹âÇÈ¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¶¯¤¤ÂæÉ÷£²£³¹æ¤Ï£±£³Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤éÅìµþÅÔ¡¦È¬¾æÅç¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ò¡¢»þÂ®Ìó£³£°¥¥í¤ÇÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÂæÉ÷¤Ï¤³¤Î¸å¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤«¤é¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤äÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤ÏÂæÉ÷£²£²¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤±«ÎÌ¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Ä£¤Ç¤Ï¹âÇÈ¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£