ホンモノ見極め「神級」目指せ！ キボリノコンノ展に行ってきた【ガクミカ取材班】
はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年生の「にし」です！
木彫りで本物そっくりの作品を生み出すアーティスト、キボリノコンノさんの作品展「食べたい！木彫りアートの世界」に行ってきました。身近な食べ物や日用品がリアルに再現されたアート展です。
会場は福岡市科学館。「ひらめく」「まねる」「うつす」など複数のブースに分かれていて、順番に回れるようになっています。ブースのテーマに沿った作品が展示され、中には横からよーく目を凝らすと木の痕跡が見えるものも。作者の工夫を発見するのも一つの楽しみ方です。
「まねる」のコーナーで待ち構えているのは、あの有名なお菓子たち！
3時のおやつたちが全部、木でできていました。かわいらしいコアラのマーチのデザインも、マルセイバターサンドの銀と赤、黄色の特徴的なパッケージも細かく再現されています。他にもたくさんの定番おやつがありますので、お気に入りを見つけてみてください。
最後に待ち構えているのは「きぼりはどっち？」のコーナーです。本物？ それとも木彫り作品？ 正解を見分けて、全問パーフェクト解答者に与えられる「神級（かみきゅう）」の称号をかけた闘いが始まります。
100個もあるナッツたちをまじまじと観察。これが怪しい！と思えば、別のものも怪しく見えてくる心を抑え、答え合わせに向かいました。私は膝から崩れ落ちました…。
結果は、1問だけ不正解。しかし「達人級」の称号を得られて大満足！ みなさんも「神級」を目指して挑戦してみてくださいね。
そんなわくわくの中、展示作品の上をふと見ると、キボリノコンノさんの制作風景の写真が並んでいます。彫刻刀や絵の具などさまざまな道具を使い分けながら、真剣に向き合っている姿がうかがえました。
キボリノコンノさんは、木の質感に似ていると思って「木彫りのコーヒー豆」を作り、SNSに投稿しました。それをきっかけに、コロナ禍で失われていた「人とのつながり」を感じたそうです。
見る人の「わくわく」を大切にしている思いが作品全体を通して伝わってきました。楽しませる工夫が散りばめられた「キボリノコンノ展」。ぜひ会場に足を運んで、キボリノコンノさんの「ひらめき」から「わくわく」を体験してください！
最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
