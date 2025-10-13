はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年生の「にし」です！

木彫りで本物そっくりの作品を生み出すアーティスト、キボリノコンノさんの作品展「食べたい！木彫りアートの世界」に行ってきました。身近な食べ物や日用品がリアルに再現されたアート展です。

会場は福岡市科学館。「ひらめく」「まねる」「うつす」など複数のブースに分かれていて、順番に回れるようになっています。ブースのテーマに沿った作品が展示され、中には横からよーく目を凝らすと木の痕跡が見えるものも。作者の工夫を発見するのも一つの楽しみ方です。

「まねる」のコーナーで待ち構えているのは、あの有名なお菓子たち！

3時のおやつたちが全部、木でできていました。かわいらしいコアラのマーチのデザインも、マルセイバターサンドの銀と赤、黄色の特徴的なパッケージも細かく再現されています。他にもたくさんの定番おやつがありますので、お気に入りを見つけてみてください。

最後に待ち構えているのは「きぼりはどっち？」のコーナーです。本物？ それとも木彫り作品？ 正解を見分けて、全問パーフェクト解答者に与えられる「神級（かみきゅう）」の称号をかけた闘いが始まります。

100個もあるナッツたちをまじまじと観察。これが怪しい！と思えば、別のものも怪しく見えてくる心を抑え、答え合わせに向かいました。私は膝から崩れ落ちました…。

結果は、1問だけ不正解。しかし「達人級」の称号を得られて大満足！ みなさんも「神級」を目指して挑戦してみてくださいね。

そんなわくわくの中、展示作品の上をふと見ると、キボリノコンノさんの制作風景の写真が並んでいます。彫刻刀や絵の具などさまざまな道具を使い分けながら、真剣に向き合っている姿がうかがえました。

キボリノコンノさんは、木の質感に似ていると思って「木彫りのコーヒー豆」を作り、SNSに投稿しました。それをきっかけに、コロナ禍で失われていた「人とのつながり」を感じたそうです。

見る人の「わくわく」を大切にしている思いが作品全体を通して伝わってきました。楽しませる工夫が散りばめられた「キボリノコンノ展」。ぜひ会場に足を運んで、キボリノコンノさんの「ひらめき」から「わくわく」を体験してください！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

