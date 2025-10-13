「生理の貧困」の解決、緊急避妊薬の薬局購入、女性だけの意思で不妊手術が受けられるように…ようやく認められてきた日本の「女性の当然の権利」

「意図しない妊娠の危険にさらされているすべての女性は緊急避妊薬にアクセスできる権利がある」とは2018年にWHOが世界各国に勧告した文言だ。ここから7年経ち、日本でもようやく、性交後72時間以内に服用することで8割の確率で避妊できるとされる緊急避妊薬「ノルレボ錠」のOTC化が認められた。26年には薬局での購入が可能になる見通しだ。



【こちらも問題】世界的には異常とされる内診台による産婦人科での診察



書籍『産む自由／産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』より一部を抜粋・再構成して、ジェンダー・ギャップ指数で下位をひた走る日本で変わりゆく産む自由／産まない自由の現状を解説する。

変革の兆しを拡げる

すでに日本でも、多くの女性たちが声を上げ、行動を重ね、確実に社会を変え始めている。たとえば「生理の貧困」問題を見てみよう。



月経に関する支出は女性だけが支払うリプロの負担の1つであるにもかかわらず、これまで本人負担が当たり前とされてきた。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行で経済的に困窮する学生が増える中、月経に関する啓発活動を行う若者グループが海外で社会問題として注目されていた「生理の貧困」、すなわち生理用品などを購入できない女性たちがいる、という問題を国内でも可視化した。



この問題は急速に共有され、現在では多くの学校や公共施設で生理用品の無料提供が実現している。

また、「＃緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」は10万筆を超える署名を集め、この問題に対する注目度を知らしめた。2022年末から始まった緊急避妊薬に関するパブリックコメントにも4万6000件以上の意見が寄せられ、そのほとんどが薬局販売に賛成だった。



これらの声が後押しとなり、2023年11月から全国145カ所の薬局での試験販売が始まり、その後も試験販売の継続が決定した。医師の処方箋なしで薬局で入手できる範囲はまだまだ限定的だが、女性たちの粘り強い活動が少しずつ実を結んでいる。

2025年5月には、緊急避妊薬の「ノルレボ錠」を製造するあすか製薬が、この薬を市販薬として製造販売できるよう、厚労省に申請していたことも明らかになった。

経口中絶薬についても、市民の声やさまざまな運動が承認の流れを促進し、2023年に「メフィーゴパック」が発売されるに至った。



2024年5月に発表されたこども家庭庁研究班の中絶実態調査では、承認から約半年の間に服用した435人の中に重篤な合併症は確認されなかったことが報告され、研究代表者で日本産婦人科医会の中井章人副会長は「より多くの施設がこの薬を使えるようになることが（受診者にとって）メリットが高いのではないか」と、利用者目線に立った見解を表明した。

WHOの国際基準に比べればまだ制限が多いものの、女性たちの声が少しずつ医療現場にも届きつつある。

変わる中絶についての意識

中絶についての人々の意識も確実に変化している。2023年の日本家族計画協会の第9回「男女の生活と意識に関する調査」によれば「人工妊娠中絶を認める」割合は全体の68.5％に達し、「最初の人工妊娠中絶を受ける時の気持ち」として「人生において必要な選択」と回答した女性の割合は、2017年から2024年の間に12.5ポイント上昇した一方で、「胎児に対して申し訳ない気持ち」「自分を責める気持ち」は減少した。

法律への挑戦としては、2024年2月、母体保護法によって「自身が希望した不妊手術」を受けられなかった女性たちが、「わたしの体は母体じゃない」訴訟を提起した。



原告たちは、本来、女性は自らの意思だけで不妊手術を受けられるべきであり、母体保護法の要件を満たさなければ不妊手術を受けられないことは、生殖に関する自己決定権を侵害する違憲状態だと主張し、法廷で国を相手に闘っている＊1。

性暴力に対する社会的抗議の声も高まっている。2017年、ジャーナリストの伊藤詩織は自身の性暴力被害を実名・顔出しで訴え、民事訴訟を起こして2019年に一審で勝訴した(2022年、最高裁で勝訴確定）。



また2019年は、複数の性暴力事件で無罪判決が続いたことを受けて「フラワーデモ」が全国で展開され始めた年でもある。これらの活動は日本版「#MeToo 運動」として広がり、刑法性犯罪改正（2023年施行）にも少なからぬ影響を与えた。

これらはすべて、女性たちをはじめとする市民が声を上げることで実現してきた変化である。中絶や避妊、月経、性暴力などの従来タブー視されてきた話題が徐々に公の場で語られるようになり、新聞一面に「中絶」という言葉が掲載されることも珍しくなくなった。



近年では日本の若い世代、特に女性たちが国際的な場にも積極的に参加している。2024年にジュネーブで開催された国連女性差別撤廃委員会（CEDAW）の日本審査や、ニューヨークでの国連女性の地位委員会（CSW）には、数多くの若いアクティビストが自費やカンパで参加し、日本の現状を訴えながら国際的なネットワークを構築している。

国内でも、多様な背景を持つ候補者や若年層の国会議員を増やす市民運動が活発化しており、特に若者の声を政治へ直接反映させるための取り組みが拡大している。これらの経験を通じて、グローバルな視点から日本の制度的遅れを認識し、変革を求める声はさらに高まりつつある。



これらの活動は、新しい世代の女性たちが年上の世代とは異なる感覚でリプロの権利を捉えていることも示している。

若い世代は「自分のからだは自分のもの」という感覚をより自然に獲得し、「女性の健康に関する情報を隠す必要はない」と考えている。彼女たちはオンラインでのつながりを活かし、月経や性、中絶といった話題についても自由に発信し、新たな形の連帯を作り出している。こうした変化は前の世代の運動の成果でもある。

多様な連帯の可能性

実際、長年にわたってリプロの権利を含む女性の権利を保障するために、さまざまな立場や背景を持つ人々が連帯してきた。「女のためのクリニック準備会」（現・ウィメンズセンター大阪）が1984年に活動を開始した際のメッセージには、連帯の本質が端的に表現されている。

「私達女性は、年令や生活、考え方が違っていても、同じ様に自分の体や性にまつわる悩みや不安を経験しています。また、これまで自分達の体について、女達がお互いに話し合ったり、知ったりする機会があまりありませんでした。」



（中略）

私達はより多くの女達と語り合い、話の中身を共有し、今までの、分断された状況を打ち破り、同じ体を持つ女同士の輪をつくりたいと思います。

（女のためのクリニック準備会編集・発行『中絶 女たちからのメッセージ』1985年）

同様に、「グループ・女の人権と性」を仲間と共に1982年に設立し、日本にリプロの権利概念をいち早く紹介した芦野由利子（現・ジョイセフ理事）は、その本質について次のように説明している。＊2

リプロダクティブ・ヘルス、リプロダクティブ・ライツ、SRHRという言葉が提唱する新しい概念は、性道徳や宗教、家父長制、国の人口政策などによって管理され、支配されてきた女性のからだと性を、女性自身の手に取り戻す、という考えが核になっています。



具体的には、避妊・妊娠・出産・中絶など性と生殖に関わるさまざまなことがらを、健康と権利の問題として位置づけ、必要な情報・手段・ヘルスケアサービスを、生涯を通して保障することです。

これらのメッセージは、多様な立場の女性たちが共通の経験や課題を基盤として連帯すること、すなわち「シスターフッド」の重要性を示している。



「妊娠しうるからだ」を生きる人々は、妊娠や出産に関して1人ひとり異なる考えや要望を持ち、さまざまな選択肢を望んでいる。すべての当事者が自分の身体について自ら決定する「リプロの権利」を必要としているのである。

ただし、現代では「女性として連帯する」という呼びかけ自体が複雑な反応を引き起こすことも認識しておくべきだろう。性自認やジェンダー表現の多様性が広く認識されるようになり、「女性とは誰か」という問いそのものが変容している。



また「交差性（インターセクショナリティ）」という概念も、連帯のあり方を複層化させている。これは、階級、人種、障がいの有無、性的指向などさまざまな属性により、リプロの権利を求める際にその人が直面する障壁が大きく異なるという考え方である。

たとえば日本に住むシスジェンダーの女性でも、経済的余裕があるか、居住地が都市部か地方か、日本語を話せるかどうかなどで、リプロの権利を獲得できる度合いは全く異なる。



世界ではこういったリプロの権利の不平等を構造的な問題と捉え、社会全体を改善していこうとする「リプロダクティブ・ジャスティス（Reproductive Justice）」という概念も生まれている。この概念を取り入れ、「誰1人取り残さない」社会を求めることが、真の連帯につながるのではないか。

「デジタル・デモクラシー」

今を生きる女性たちの連帯と同じくらいに重要なのが、世代間の継承である。



海外では、「中絶の権利」「身体的自律」「中絶薬の安全性」といった論点の多くは、過去に莫大な議論が尽くされ、今では科学的根拠や人権の枠組みに基づいた国際的なコンセンサスが形成されている。

しかし日本では、バックラッシュなどの影響もあり、基本的な性の知識や、ウーマンリブさえ知らない若年層も多い。世代交代のたびに「1から」勉強して運動を始めるのでは、リプロの権利の獲得に膨大な時間と手間がかかるだろう。



過去の女性運動の実績や知識を次世代へ継承する努力は、リプロの権利の状況を過去に逆戻りさせないためにも不可欠である。

世代を超えた連帯と継承の現代的実践の1つとして、若い世代の間で急速に広がる「デジタル・デモクラシー」に注目したい。

SNSを通じて性やリプロに関する情報共有が進み、オンライン署名、ネットでのパブリックコメン提出、「ツイデモ」（旧ツイッター［現・X］で同一のハッシュタグをつけて多人数で同時投稿を行うこと）などの新たな社会参加の手法が定着している。

さらに、オンラインで参加できる講演会や勉強会、それらのアーカイブ動画の配信を通じて、これまで参加が難しかった層にも議論と情報共有が広がっている。一般市民も自らの体験を発信し、多様な手段で声を上げることで効果的に社会変革を促している。デジタル時代の連帯による世代間の知の継承は、今後さらに拡大していくだろう。

注

＊1 「世界中で不妊手術は認められている、でも日本ではできない。それを私たちは知らない」（「CALL4」、2025年4月18日） https://www.call4.jp/story/?p=2569



＊2 芦野由利子「私とSRHRとの出会いから、今まで」（「JOICFP」、2023年4月12日）https://www.joicfp.or.jp/jpn/people/yuriko-ashino/



（ＵＲＬは2025年7月30日アクセス）

写真・イラストはすべてイメージです 写真／shutterstock

産む自由／産まない自由 「リプロの権利」をひもとく

塚原 久美

2025年9月17日発売

1,089円（税込）

新書判／240ページ

ISBN： 978-4-08-721380-5

妊娠・出産したいか、したくないか。いつ産むか、何人産むか──。そのほか、中絶、避妊、月経、更年期に伴う心身の負担など、生殖関連の出来事全般に関し、当事者がどのような選択をしても不利益なく生きることのできる権利を「リプロの権利」という。1990年代、女性にとって特に重要な権利として国際的に定義・周知されたこの人権について、日本でほぼ知られていないのはなぜなのか。中絶問題研究の第一人者が国内外での議論の軌跡をたどり解説する。少子化対策と称し「出産すること」への圧力が強まる今、必読の書。



【目次】

はじめに～日本社会から欠落している「リプロの権利」の視点

序章 リプロの権利は「人権」のひとつ

第一章 リプロの権利はいかにして生まれたか

第二章 人口政策に翻弄された日本の中絶・避妊

第三章 二〇〇〇年代、日本政府の「リプロ潰し」

第四章 世界はどのように変えてきたのか

終章 日本の今後に向けて

おわりに