¡ÖÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø½ÐÈ¯¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤Î¿Í¼Á²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¤¬Æ±»þ¤Ë´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤ÎÃæ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÄäÀï¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤ÏÂèÆó¼¡À¯¸¢È¯Â¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¡¢13Æü¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¥¨¥¸¥×¥È¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤äÃæÅìÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤ò¼çÆ³¤·¤¿¼«¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£