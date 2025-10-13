今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、うまくいってなかった相手に対して誤解がなくなるなど、ストレスが減る出来事が起こりそうです。スッキリした気分になれると、遠出がしたくなって行動範囲も広がるでしょう。秋を楽しむタイミングです。恋愛面は、なぜかよく会う人や行動パターンが似ている人のことが気になり始めるかも。
★ワンポイントアドバイス★
いろんな知識を身に付けることができそう。気になる講演会などがあれば参加してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、うまくいってなかった相手に対して誤解がなくなるなど、ストレスが減る出来事が起こりそうです。スッキリした気分になれると、遠出がしたくなって行動範囲も広がるでしょう。秋を楽しむタイミングです。恋愛面は、なぜかよく会う人や行動パターンが似ている人のことが気になり始めるかも。
いろんな知識を身に付けることができそう。気になる講演会などがあれば参加してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/