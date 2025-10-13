ÊÆ¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Æ·â¡¡4¿Í»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¥±¥¬
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç12Æü¡¢½Æ·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥»¥ó¥È¥Ø¥ì¥ÊÅç¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½Æ·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤Ï½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¿ôÉ´¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Ë¤¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¾ðÊó¤ä½Æ·â¤¬µ¯¤¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£