全米で大ヒットを記録したホラーミステリー『Weapons（原題）』が、『WEAPONS／ウェポンズ』の邦題で11月28日に公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。

参考：北米映画トレンドに新展開、ホラーとコメディの時代が来る？ 話題作『Weapons』No.1

本作は、『IT／イット』シリーズや『死霊館』ユニバーなどを贈り出すスタジオ「ニューライン・シネマ」によるホラーミステリー。深夜2時17分、子どもたち17人が同時に姿を消した。消息を絶ったのは、ある学校の教室の生徒たちだけ。疑いをかけられた担任教師ガンディは、集団失踪事件の真相に迫ろうとするが、この日を境に不可解な事件が多発、やがて町全体が狂い出していく。

全米で8月8日に公開されると、公開3日間で興行収入65億円（43,501,217ドル）を突破し初登場No.1を獲得。口コミも後押しし、公開2週目もランキングNo.1、公開4週目には再びランキングNo.1へ浮上するなど、3度に渡って全米週末興行ランキング1位を記録した。世界各国でもその勢いは止まらず、現時点での世界興行収入は389億円（259,553,695ドル）を超えている。

監督を務めたのは、『バーバリアン』のザック・クレッガー。キャストには、『アベンジャーズ』シリーズのジョシュ・ブローリン、『アシスタント』のジュリア・ガーナー、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』のオールデン・エアエンライクらが名を連ねている。

公開された予告編は、「ぼくの町で起きたホントの話」という少年の言葉から始まり、深夜2時17分、同時に姿を消した子どもたち、悪夢を見る担任教師ガンディ（ジュリア・ガーナー）の姿などが描かれている。あわせて不気味なポスタービジュアルも公開された。

なお本作は、ワーナー・ブラザース映画配給による最後の洋画作品となる。

（文＝リアルサウンド編集部）