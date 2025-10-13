破壊された町の中を移動する人々＝１２日、パレスチナ自治区ガザ地区ハンユニス/Abdelrahman Rashad/Middle East Images/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）は、１０日に停戦が発効して以降、ガザでの人道支援活動に「実質的な進展」があったと明らかにした。

ＯＣＨＡは１２日の声明で「３月以降初めて、調理用ガスがガザ地区に搬入された。避難民向けのテント、冷凍肉、新鮮な果物、小麦粉、医薬品なども一日を通じて搬入された」と述べた。

国連と協力団体は、南部と北部の両方で数十万食分の温かい食事やパンを配布したという。

ガザの複数地域で移動や立ち入りの制限が緩和されたことで、人道支援チームは主要道路の爆発物の危険性の調査や、冬に備えて洪水被害が懸念される地域の避難民の支援が可能になった。

ＯＣＨＡによれば、イスラエルが追加の支援物資搬入を承認し、これまでに許可された物資の総量は１９万トンに達した。食料や避難所用の資材、医薬品、その他の必需品が含まれているという。

ＯＣＨＡは「これは始まりにすぎない」と述べ、６０日間の停戦対応計画のもとで、ガザのほぼ全住民に対して命を守る支援とサービスを届ける体制を拡大していく方針を示した。