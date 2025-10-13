高須クリニック院長・高須克弥が語る「介護なんてされたくない、カッコよく逝きたい」

’14 年に発症してから11 年、

現在も全身ガンと″元気に″闘病中

高須克弥氏の「死生観」

「僕は、死ぬのはその日の気分で決めたい。『今日は、死ぬのには良い日だな』って思えば、その日でいいと思っているんです」

悲壮感を感じさせず、こともなげにそう語ったのは『高須クリニック』院長でＣＭでもお馴染みの高須克弥氏（80）だ。’14年に受けた人間ドックで尿管ガンが見つかり、その後も膀胱（ぼうこう）を含む複数部位へガンが拡大。現在は全身ガンの闘病に励みながら、週に１回『銀座高須クリニック』（東京都）で診察やＶＩＰ患者の手術を実施するなど現場主義を貫いている。

死と隣り合わせの一方、必死に生きる彼が死生観について赤裸々に明かした。

「すぐに使う予定はないけれど、もうずいぶんと長くスイスの安楽死協会『ＤＩＧＮＩＴＡＳ（ディグニタス）』に加入していて毎年契約を更新しています。やりたい！ って思った時にメンバーになっていればすぐに安楽死できるわけだし、気が楽じゃないですか。

パートナーの西原理恵子（60）に、絶対に介護なんてされたくない。『介護なんて絶対にしに来るんじゃないぞ。来たら、許さんからな！』って、すでに伝えてある。カッコいい自分でいたい。カッコつけていたいんです」

昨年末に１億６０００万円で購入した新機器（ハイパーサーミア）による最新治療の結果も芳（かんば）しくなく、今年７月には血尿による緊急入院も余儀なくされた。

「最新治療もダメで次に打つ手……今のところは、もうない。でも、これまでもそうだったから不安なんてないんです。新しい治療法を見つけたら、まずは自分の身体で治験する。効果が出ればいいし、出なくても、医学の発展には寄与できる。今までもやってきたことだから、この先も僕のやることは何も変わりません」

身体は着実に蝕（むしば）まれているのに、その表情は晴れやかだ。闘病中とは思えないほど精力的な高須氏は、こう続ける。

「そりゃ、家で寝てるのが一番楽に決まってる。でも僕は、常にアチコチ動き回るようにしてるんです。昨日はゴルフで優勝したし、今日も朝からゴルフをして、４位だった。明後日は高須クリニックの銀座院に行くし、明々後日には、ＶＩＰの手術をすることになっている。

なんでかって？ それは、ちょっとでも僕の姿が見えないと、『高須さん、死んだみたいですよ』なんてすぐウワサされるから。だから無理をしてでもいろんなゴルフ場に行って、『高須は生きているぞ！』ってアピールしているんです（笑）」

地面師がやって来た！

ある日はゴルフ場に、別の日はクリニックに、また別の日はタニマチをしている横綱・豊昇龍（26）を応援しに両国国技館（墨田区）に――″病気″に挫（くじ）けない姿は圧巻だ。そんな高須氏は、10月8日に約６年ぶりとなる著書『高須の遺言』（講談社）を上梓（じょうし）する。本書では各界の交友録をはじめ、数々の破天荒エピソードも披露している。

「そもそも僕は医者″も″できるって言ってるだけで、本業が医者だとは言っていない。タレントで、僧侶で、フリーメイソンで……子供の頃は、手塚治虫のように漫画家になりたかった。だけど、’74年に保険診療の高須病院、’76年に自由診療の高須クリニックを設立。そこで開発した包茎手術やクイック式二重（ふたえ）術の大ヒットをきっかけに、″美容整形の高須克弥″として知られるようになったんです」

一気に人気を集めた高須クリニックは一時は全国13ヵ所に拠点が増え、高須氏自身も美容医療界の金字塔として名を馳（は）せた。順風満帆かと思いきや、仲間の裏切りに遭（あ）うなどの危機も経験。さらに、こんな出来事もあったと振り返る。

「美容整形で成功すると、一般的にお金を持っていると思われているので、怪しい人たちもたくさん寄って来る。詐欺師は、騙（だま）すターゲットにする″ブラックリスト″っていうのを持っていると聞くけれど、僕はその上の″プラチナリスト″に載っているらしい。面白いもんだ。

’11年に『経営に苦しむ病院があるんですけど、買いませんか』という人間が現れました。とある病院とそれに付属する看護学校とその土地・建物を併せて売りたい、という話。手付け金で40億円で、僕はいい話だと思った。病院を潰（つぶ）して……というのではなく、できれば病院を継続させてくれる人に買ってもらいたい、って話だったので本当っぽいんです」

担当の弁護士や司法書士にも確認し、実際に西原氏と現地も訪れた。しかし、最終的には西原氏が猛反対して話が流れたと少し口を尖（とが）らせた。

「しばらくすると、製薬会社の創業者一族の女性がＪＴ所有の土地の架空売買に絡んで、30億円の詐欺被害に遭ったというニュースが流れた。そのタイミングといい、30億円というスケールといい、『とても似ているね』と西原と話をしていたら警視庁からちょうど連絡があったんです。実際に警察の人がやって来て、『どのくらい騙されたんですか？』って聴取もされ、そこで初めて40億円の病院売却話がウソだったことを知りました。それまでは、完全に信じていたの」

金額も事件の規模も規格外。高須氏の生きざまは、偉人ならぬ″異人″として歴史に刻まれるだろう。

『FRIDAY』2025年10月17日号より