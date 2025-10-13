「おしゃれ × 体型カバー」を両立！【GU】40・50代の味方！「きれいめシャツ」

コーデにトレンド感を取り入れながら、体型カバーも叶えたい！ そんなミドル世代の願いを叶えてくれそうなシャツが、【GU（ジーユー）】から登場しました。今回編集部が注目したのは、ゆったりとしたドルマンスリーブのシャツ。腰まわりを覆うオーバーサイズで、きれい見えしながら体型カバーも狙えそう。オンオフ問わず使えるシャツを、ぜひワードローブに迎えて。

リラックスシルエットでさり気なく体型カバー

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ゆったりとしたドルマンスリーブとオーバーサイズシルエットが特徴のレギュラーカラーシャツ。きちんと感がありながら程よくカジュアルに着られて、1枚あればオンオフ問わず大活躍するかも。公式サイトには「身体のラインを拾わず、腰回りが隠れる」とあり、体型カバーが狙えるようです。清潔感のあるブルーとオフホワイトのほか、コーデにメリハリをつけてくれるブラックも展開。

ショート丈ベストと合わせて秋ムードに

こちらは色違いのオフホワイトを着用。たっぷりとゆとりのあるオーバーサイズシャツに、コンパクトなショート丈のベストを合わせれば、メリハリのある上品なコーデに。ボトムスには美しく広がるフレアスカートをチョイスして、フェミニンなムードを演出。シックなモノトーンカラーで統一することで、ミドル世代に似合う洗練された着こなしに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M