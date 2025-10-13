世界歴代7位の2時間2分23秒

シカゴ・マラソンが12日、米イリノイ州シカゴで行われ、男子は24歳ジェーコブ・キプリモ（ウガンダ）が世界歴代7位となる2時間2分23秒で優勝した。35キロまでは世界記録（2時間0分35秒）更新ペースで駆けた24歳に、ネットでは驚きの声が上がった。

今年2月にハーフマラソンで世界新記録をマークしたキプリモが、強さを見せつけた。

最初の5キロを13分58秒のハイペースで入ると、中間点は1時間0分16秒で通過。35キロまで世界新記録ペースで駆けた。

ここからペースダウンして35〜40キロは15分17秒を要し、2時間2分23秒でフィニッシュ。世界記録には届かなかったが、自己ベストを1分14秒更新する力走にXの日本のマラソンファンも驚きの声を上げた。

「キプリモくんこれそのうちマジで世界記録やるぞ」

「キプリモは1分台は出るだろうし2時間切りも全然視野に入りそう」

「間違いなく初のsub2はキプリモ」

「将来的にはサブ2もありそう！」

日本からは井上大仁（三菱重工）が出場し、2時間12分26秒で22位だった。



（THE ANSWER編集部）