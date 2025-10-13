ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海は12日、中国・チージョンGC（6703ヤード、パー72）で最終日を迎えた。首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算24アンダー。プレーオフ5ホール目でジーノ・ティティクル（タイ）に惜敗し、米ツアー初優勝を逃した。試合4時間後に自身のインスタグラムを更新し、大会を振り返った。

壮絶な死闘の末に、勝が散った。13番終了時点でティティクルに4打差をつけてタイトルが視界に入ったが、ここからライバルが猛追。通算24アンダーで追いつかれ、勝負はプレーオフにもつれこんだ。1〜4ホールは互いに譲らず、5ホール目に突入。勝はバーディーを奪えず、ティティクルがバーディーで決着がついた。

2日目にはコースレコード「61」を叩き出して首位浮上。3日目もリードを守り、最後まで堂々としたプレーを見せた勝。米ツアー初Vには届かなかったが、確かな存在感を示した。

試合後、勝はインスタグラムを更新。「んー。先週といい今週といい。悔しい、かなり」「まだまだ伸びしろしかないと思えた一週間でした」とし、「応援してくださった皆さん、ありがとうございました！」と感謝を記した。さらに「最後まで残ってくれた日本人選手たちもありがとうね。嬉しかった!!!」と、涙目絵文字を添えて仲間の行動にも感動した様子。「また来週から切り替えて頑張ります！ 次はいくよ〜!!!」と前を向いた。



