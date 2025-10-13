テーブルの上にファイルボックスを置いていたところ、猫が中に入り込んでいたのだそう。狭いスペースに体を押し込んだ姿がとあるお菓子にそっくりだと動画は1300回以上も再生され、「ぽこちゃん最高っ。笑えるよ」「えっ！すごーーーい」とのコメントが集まっています。

【動画：ファイルボックスを置いておいたら、猫が…】

ファイルボックスに入り込んだ猫の衝撃的な姿

Instagramアカウント「スコティッシュストレート」さまに登場したぽこちゃん。ある日、飼い主さんがテーブルの上にファイルボックスを置いておいたところ、いつの間にかぽこちゃんが入り込んでいたのだとか。

ファイルボックスから顔だけ出しているぽこちゃんの姿は、お菓子のペッツそっくりだったのだとか。この衝撃的な姿にはいったいどうなっているんだと、飼い主さんも驚いたとのことです。

どうやって入ったのか検証してみた

飼い主さんは、ぽこちゃんがどうやってファイルボックスに入ったのかを検証するために、床にファイルボックスを置いて、動画を撮ったのだそう。ファイルボックスを見つめていたぽこちゃんは、勢いよくその中に頭から飛び込んだのだとか。

ファイルボックスからお尻だけ出して、もぞもぞと動くぽこちゃん。自分の体が収まるかどうかぎりぎりの細いスペースにどうにか体を詰め込もうと、試行錯誤している様子。

ペッツの出来上がり

ファイルボックスの中で、上手にくるりと反転させて、顔だけ外に出したぽこちゃん。その後も何度も体勢を整えて、落ち着いて収まる場所を探しているようだったのだとか。

ふたたびファイルボックスからお尻だけ出すと、中を掘り始めたのだそう。ファイルボックスはぐらぐら揺れていたものの、上手くバランスを取っているのか、倒れなかったとのことです。

ファイルボックスに収まるぽこちゃんの姿は、Instagramで1300回以上も再生され、「リアルペッツですね。ホリホリ姿も可愛いです」「ホントにペッツだぁー」「ぽこちゃん。びっくりしました～」「ぽこちゃん最高っ。笑えるよ、ホントにペッツだぁ」「えっ！すごーーーい。ぽこちゃん、可愛すぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「スコティッシュストレート」さまには、面白可愛いぽこちゃんの動画がたくさん投稿されています。元気いっぱいにお家の中で遊ぶぽこちゃんの姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「スコティッシュストレート」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。