¤Õ¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¾²¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¤¬¡Ä¡ÙÍ½ÁÛ³°¤Î¡Ø°¦¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¡Ù¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¿Í¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇº»¦¥Ýー¥º¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤òÈ¯¸«¡Ä¡©¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï26Ëü7Àé²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢1Ëü6Àé·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¾²¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¤¬¡Ä¡Ù¡Û
¾·¤Ç¥Ýー¥º¤Ë¥¥å¥ó
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@pokomanjyu¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢ー¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê4ºÐ¡¦»°ÌÓÇ¡Ë¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»ÅÁð¤Ç¾²¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Õ¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ýー¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾²¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾·¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë±¦¼ê¤ò³Û¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢º¸¼ê¤È±¦Â¤ÇÊÉ¤ò½³¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎS»ú¤Ë¤¯¤Í¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤¿²Êý¤Ë¡¢¶»¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ÊÇ¤ÎÊë¤é¤·
¤ªÃãÌÜ¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»¶¤é¤«¤·¤¿¥Îー¥È¤ä´ã¶À¥±ー¥¹¤Ê¤É¤òËí¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢ÄÞ¤È¤®¤ËÅÐ¤ê²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÇ¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤ËÌþ¤·¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@pokomanjyu¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÇ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥Ýー¥º¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÅÁð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@pokomanjyu¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Æ£°æ²Ö²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£