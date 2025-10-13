学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１３日午後１時５分、島根・出雲市の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前ゴールの６区間４５・１キロで行われる。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たし、今季の初戦の出雲駅伝で年度またぎの連勝を狙う青学大は、スピード区間の２区（５・８キロ）を宇田川瞬矢（４年）から折田壮太（２年）に交代した。マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日（４年）は予定通りに６区を走る。

昨年の覇者で全日本大学駅伝と２冠の国学院大は４区（６・２キロ）に主力の辻原輝（３年）を投入した。

昨季の３大駅伝すべて２位だった駒大は５区（６・４キロ）に学生３大駅伝初出場の菅谷希弥（２年）を起用する。

早大、中大は変更なし。

今大会の出場登録選手で、５０００メートルの自己ベスト記録（１２分４８秒２０）と１万メートル自己ベスト記録（２６分５７秒３０）がいずれも最速の米国アイビーリーグ選抜のグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝はエース区間の３区（８・５キロ）に投入された。９月の東京世界陸上にも米国代表として出場し、１１位だったブランクスは「世界陸上の時の調子を１００％とすれば、現在の調子は７５〜８０％です。調子のピークは過ぎましたが、その分、リフレッシュできました。自分の区間で最高のパフォーマンスを発揮し、チームの優勝や表彰台の可能性を最大限に高めたいと思います」と意欲的に話す。

昨年、アイビーリーグ選抜は過去最高の５位と躍進。今年はチーム最高成績を更新する４位以内を目標に掲げる。その目標を達成するための中心選手がブランクスだ。５０００メートルと１万メートルの自己ベスト記録は、それぞれ１２分４８秒２０と２６分５７秒３０。２種目の日本学生記録（５０００メートル１３分０秒１７、１万メートル２７分６秒８８）を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）を抑えて今大会ＮＯ１だ。いずれも日本記録（５０００メートル１３分８秒４０・大迫傑、１万メートル２７分９秒８０・塩尻和也）を大きく超える。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季覇者の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大と帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。アイビーリーグ選抜も優勝争いに加わる可能性がある。

出雲駅伝は今年が競技方法が一部変更され、レース当日の１３日午前９時〜午前９時２０分の間にメンバー変更が可能。当日変更は区間登録選手と補欠選手の交代だけで、区間登録選手間の変更はできない。