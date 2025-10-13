山手線はその名の通り、環状線の“左半分”が東京のいわゆる「山の手」地域を走る。

田端から新宿を経て、目黒に至る区間だ。地形図を見ると、小石川・目白台地や牛込台地など「武蔵野台地」と総称される台地が広がり、山手線はその東の端を南北に走る。神田川や渋谷川などが東西に流れ、川の周辺の起伏の少ない平地と台地が入り組んでいる。一方、上野から東京を経て品川に至る“右半分”は、低地の上を走る高架区間だ。

線路は土手に挟まれた深い谷底

つまり高低差が結構ある。建設工事が進められた当時、トンネルを掘る技術は高くなかった。トンネル工事は経費もかかるためなるべく避けたい。そこで線路はできるだけ水平に敷くことにし、「山を削り、その掘削土砂を利用して谷に堤を築くといった工法がとられた」（「ぐるり一周３４・５キロ ＪＲ山手線の謎」）という経緯があったようだ。

紀行作家の宮脇俊三は、鉄道史が専門の和光大学教授・原田勝正との対談で、こんなやり取りをした。

＜宮脇 （山手線は車両よりも）むしろ走っている路線が面白いですね。でこぼこがあって。水平のところはほとんどない。駅にしても勾配の途中にある駅が多くて、西日暮里なんかは両側が下っていますね。

原田 （中略）そういう地形の面白さは、ほかの都市には少ないものですね。それもトンネルをつくらないで、切り通しや築堤で丘陵を越え、谷を渡っているんですね＞（「対談 山手線いま・むかし」）

山手線を描いた小説や随筆には、こうした起伏のある地形も登場する。

代々木へ向けて、渋谷駅を出た山手線の電車が、この辺でスピードを増し、車体をかしげながら、ゆるい上りこうばいを走り去る。（永井龍男「風ふたたび」）

駒込。巣鴨。――線路は土手に挟まれた深い谷底。窓をこすって鮮緑の草生と鏽(さ)びた石垣とが流れる。（中略）目白。――（中略）線路はここから高架線。（龍胆寺(りゅうたんじ)雄(ゆう)「上野から新宿へ」）

二つの電車は双曲線のやうに離れ

ターミナル駅が多いのも山手線の特徴と言えるだろう。他路線との接続がない駅のほうが珍しいぐらいだ。そのため、他の路線と並行して走る場面に注目した作品もある。

池袋と東中野の方へゆく二つの電車が、ほんの少し新宿駅を出離れたあたりで非常に接近しながら、殆(ほとん)ど接吻(せっぷん)しそうになったり、車内の男女が、ちょッとしたはずみに、ラブ・レタアを互(たがい)の窓から擦れ違いに交せそうな個所のあることは先刻御承知と思うが、それにしても、なんとレールは、昼を夜にして、優しく添寝する律義者だろうか。（久野豊彦「新宿より品川まで」）

山手線と中央線（現在の中央・総武線）が接近しながら並行して走るさまを、久野が「接吻しそう」と表現したのは昭和の初め、１９２９年だ。上林暁(あかつき)も２年後の３１年に発表した随筆で、新宿―代々木、東京―神田間を次のように描写した。

二つの電車がぢっと平衡状態を保つて、ちつとも進行してゐるやうには思はれない。（中略）しかし間もなく二つの電車は双曲線のやうに離れ異常な速力をもつて遠ざかるのである（上林暁「省線電車」）

「つかの間の夢のように、電車は二人を会わせてくれた」

山手線が他の路線と並行する区間に乗り、窓の外を眺めたら、現代でも似たような感想を持つ人がいるかもしれない。……と思っていたら、平成の小説にも同様の場面を見つけた。京浜東北線と並行する区間だ。

間もなく春菜の乗った山手線のドアが閉まり、先にホームを出た。電車は残酷なほどの速さで運転手の顔の表情まで見える京浜東北線の先頭車輛(しゃりょう)を追い抜いた。電車は蒲田行きの表示板を出していた。（曽野綾子「哀歌」）

田端から並行してきた山手線と京浜東北線は、品川から別々の方向に走っていく。曽野はその場面を「二本の線路はそこから分かれる。幻のように、束(つか)の間の夢のように、電車は二人を会わせてくれた」と書いている。人生の離合集散と重ね合わせているようだ。

乱歩が「開かずの踏切」を舞台に書いた事件

踏切が少ないことも山手線の特徴だ。

東京市を一周する環状国鉄には、今もなお昔ながらの田舎めいた踏切が数ヵ所ある。踏切番の小屋があって、電車の通過するごとに、だんだら染めにした遮断の棒がおり、番人が旗を振るのだ。豊島区Ｉ駅の大踏切といわれている箇所も、その骨董的踏切の一つであった。（江戸川乱歩「地獄の道化師」）

歩行者や自動車でごった返す踏切を、オープンカーが通行中に石畳からはみ出して脱輪。車に載せていた裸の女性の彫像が線路上に放り出された……。

江戸川乱歩がこの作品を発表したのは１９３９年。池袋駅のすぐ北側に６６年まであった全長７０メートルの「第二鎌倉踏切」（通称・池袋大踏切）を指していると思われる。当時の時刻表を調べると、山手線は内回り・外回りとも今とほぼ変わらない４分間隔で運行されていた。そのうえ東武東上線なども通っていたから、交通渋滞を招く「開かずの踏切」だったようだ。

現在、山手線にある踏切は、田端―駒込間の「第二中里踏切」のみ。これも近い将来なくなる。ホームドアの整備も進んでおり、ＪＲ東日本は９月に「２０３５年までに自動運転を始める」と発表した。

※文中敬称略（デジタル編集部 室靖治）

