『ブンブンジャー』が再び動き出す 電子コミック第2弾制作 主役は振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世でタイトルは『 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』
東映特撮ファンクラブ（TTFC）限定配信の『爆上戦隊ブンブンジャー』電子コミック第2弾制作が決定。タイトルは、『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』。振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世を中心に、これまでの『ブンブンジャー』作品では触れられていない「惑星ブレキ奪還編」が描かれる。
【画像】『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』のロゴ
爆上戦隊ブンブンジャー』バクアゲ27「甘くない選択」で、チーム・ブンブンジャーを去ってしまった振騎玄蕃。その玄蕃が再びチームに帰ってきたバクアゲ33「調達屋は譲らない」からちょうど1周年を記念して、バクアゲコミックプロジェクトが再び走り出す。
『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』に続く、『ブンブンジャー』電子コミック第2弾は、ファン待望の「惑星ブレキ奪還編」。ストーリー原案は、『爆上戦隊ブンブンジャー』テレビシリーズの構成とメインライターを務めた冨岡淳広氏。作画をはじめ、第1弾『formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』と同じ制作陣が集結し、『ブンブンジャー』の完全新作エピソードを描く『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』。ゴールド＆シルバーのリッチ感あふれるタイトルロゴも完成。本作品の主人公である振騎玄蕃（ブンオレンジ）、また本来の姿であるゲンバード・デ・リバリー二世のイメージを取り入れ、これから彼が挑む壮大な物語を印象づけるデザインに仕上がった。
今冬に東映特撮ファンクラブで配信開始となる。
■コメント
【冨岡淳広氏】応援屋の皆さんのお声のおかげで、『ブンブンジャー』の新しい物語を届けることができます。まさにバクアゲ！心からの感謝を。テレビシリーズの最終回は、大也たちがビッグバングランプリに出場していた場面で幕を閉じました。実は地球を離れた彼らがあの場に立つまでには、大きな寄り道をしています。どんなことがあったかは物語の余白として残していましたが、その寄り道の筆頭こそ、玄蕃の故郷・惑星ブレキをハシリヤンの支配から解放し、無実の罪を着せられて服役を強要されている玄蕃の父の救出でした。本編終了後の「ファイナルライブツアー」にて「惑星ブレキを取り戻した」と「結果」だけを伝えるにとどめていたものです。出来事の詳細は私の頭の中にのみ、ゆるーく構成だけは仕立てられてはいました。テレビシリーズの枠組みを離れ、善悪入り乱れての思惑、ハッタリ、駆け引き、果ては法廷闘争。大マジメに書いたら相当なボリュームになることが容易に想像される内容で、本編も幕を閉じた今、形になることはないだろう、でも何かしらの形で発表できないかな、発表出来たら応援屋の皆さん喜んでくれるかしら…などと妄想だけは広がっていたのです。今回、その妄想をストーリー原案として書き起こし、コミカライズというスタイルをお借りしての発表となりますが、せりふや描写は本編地続きのものとして、久慈さんも私もバクアゲで制作に関わって参ります。よって、これは紛うことなき『ブンブンジャー』バクアゲ49。大也たちの活躍は、まだまだ続いていきます。物語のスタートを楽しみにしていてください。
【久慈麗人氏】放送が終わっても、応援屋のみなさんの愛と熱量、ずっと届いていました。その声に背中を押されて、「まだ届けられていない物語」が動き出しました。シリーズでは前例のない形かもしれませんが、東映特撮の在り方はもっと自由でいいですよね。「誰も見たことがない景色を見るために、みんなで走って面白がる」。それがこの作品のエンジンなので。心の助手席のブンブンジャーたちも、背中を押してくれている気がします。だからまたちょっとだけドライブにつきあってください。快くご協力してくださった冨岡先生とマンガ制作チームのみなさん、そしてTTFCを支えてくださっているファンのみなさんに心から感謝します。――ここからが、bonus lap だ！ブンブンジャーは終わらない！そして！『bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』の制作決定を記念して、第1弾『formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』が期間限定で無料配信決定！これまでTTFC会員（有料）だけが読み放題だった『formation lap 情報屋の秘密』全6話が、10月13日から12月31日までの期間限定で、TTFCアプリをダウンロードするだけでお読みいただけるようになります。ぜひ『bonus lap 調達屋の帰還』の配信前に『formation lap 情報屋の秘密』をお楽しみください！
