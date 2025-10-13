「刃牙」シリーズ35周年！刃牙と勇次郎の横顔を描いたティザービジュアル＆ロゴ公開
板垣恵介氏による地上最強格闘漫画『刃牙』シリーズが連載35周年を迎えることを記念して、範馬刃牙と範馬勇次郎が描かれたティザービジュアルとロゴが13日、公開された。
【動画】レース前に『呪術廻戦』ポーズ！『刃牙』ぽい肉体のノア・ライルズ
本シリーズは、1991年より『週刊少年チャンピオン』にて連載が開始。2025年9月にはアニメ『刃牙道』がトムス・エンタテインメント制作のもと、26年にNetflix世界独占配信されることが発表されている。
9日〜12日に開催された世界最大級のポップカルチャーの祭典『ニューヨーク・コミコン2025』にて行われたKodamaのパネル「Beyond Baki: Cosplay, Editing & New Challenges」内で、35周年ロゴの公開とともに今後さまざまな展開を予定していることが発表された。。
ティザービジュアルには、範馬勇次郎を横目に見つめる範馬刃牙と勇次郎の鍛えられた横顔が映し出されており、これからの展開を期待させる。
