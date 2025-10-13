「うどん県空手黒帯グラドル」瀬戸なみ（31）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。海でのオフショットを投稿した。

「自然に癒されに行ってきました」とつづり、デコルテを大胆に露出したボディーラインが強調される薄緑のロングワンピース姿をアップ。「名前のごとく海が好き 水が好き でも、属性は火 瀬戸なみです キレイな海で撮影したいなあ グラビアのお仕事クダサイ！！」と願い、砂浜でジャンプしたり、海に入ったバックショットなど、赤や茶色のビキニ水着ショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「世界一可愛い」「Maxにセクシー可愛い」「益々可愛くなった」「スタイルがストライク」「眩しいです」「おヘソが可愛い」などのコメントが寄せられた。

瀬戸は香川県出身。19年9月、「宮崎華帆」としてイメージビデオを発売しデビューした。20年12月、所属事務所移籍にともない「なみ」に改名。育った瀬戸内海をイメージして22年2月に「瀬戸なみ」に改名した。同11月には格闘技「BreakingDown6」に出場し、KO負け。24年からは格闘技団体「Krush」を盛り上げる「Krushガールズ」のメンバーとしても活躍している。空手は初段。趣味は漫画、アニメ、ゲーム、食べること。