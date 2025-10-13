

「匿名の第三者」からの情報は、必ずしも信用できないという（写真：eizan／PIXTA）

ネット通販での買い物やホテルや飲食店を探す際など、日頃、私たちが参考にしているネット上での「口コミ」。第三者からの客観的な評価は、一見、便利なように見えますが、マーケティング＆ブランディングディレクターの橋本之克氏は、こうした口コミを安易に鵜呑みにしないよう警鐘を鳴らします。

SNS時代、クチコミは24時間拡散する

商品やサービスの買い手などが、評判や噂などを口伝えに広める行動やその内容を、「クチコミ」と呼びます。

つい最近までは情報量、スピード、影響力などの点ですぐれるテレビ、新聞などのマスメディアが重視されていたため、クチコミはあまり注目されていませんでした。

しかし、もともとクチコミは、古くからあるコミュニケーションの形で、人間の生活に溶け込んだ原始的なコミュニケーションです。ただし、従来の口頭によるクチコミは、個人のまわりの人間関係の中でおこなわれるため、影響範囲は限定されていました。

それが、ネット・クチコミが普及し、広く利用されるようになると状況は一変します。購入や使用にもとづく感想や評価などを表すレビューや星の数など、多様なネット・クチコミの手段が生まれ、多くの人が利用するようになりました。

ネット通販サイト、価格比較サイト、ポータルサイトなど、たくさんのサイトで多くのコメントが交わされています。飲食店、ホテルや旅館、美容院などの施設の紹介サイトでも、評価がおこなわれています。

また、コスメ、住宅、映画、音楽など、さまざまな商品が評価され、さらには学校、病院、弁護士などの士業などを評価するサイトもあります。

このほかにも、SNSやブログなど、ネット上のさまざまな場所にクチコミがあります。そこでのコミュニケーションのおこなわれ方は多様です。口頭でのクチコミのようなコメントだけでなく、星の数や点数をつける、画像などで補足するなど、さまざまな形で商品やサービスの情報交換がおこなわれています。

こうして、今ではネット・クチコミが、マスメディアをもしのぐ影響力を持つようになりました。

その理由は、まず時間と空間の制限がないことです。情報の発信者と受信者が、同じ時間に同じ場所で情報交換する必要がないどころか、情報は速いスピードで世界中に公開、共有されて、24時間受発信できます。

伝達手段も、スマホやPC、サイトやSNSと多様です。その表現においても、文字だけでなく写真や動画も活用して、内容を豊かに伝えることが可能です。さらに、その内容はデジタル化されてネット上に残るため、発信後も長く見ることができます。

必ずしも信用できない「匿名の第三者」

また、ネット・クチコミは、受発信の匿名性が強い点も特徴です。これにはメリットとデメリットがあります。

リアルなクチコミは、基本的には知り合い同士のあいだでおこなわれますが、ネットでは見ず知らずの人のあいだで情報交換がおこなわれます。

現実社会における地位や立場とは関係なく、対人関係による圧力もなく、自由に交流できるというメリットがあります。

逆に、その点がデメリットにもなります。

多くの場合、発信者は匿名のまま情報を発します。内容に関して、責任を問われることは、ほとんどありません。したがって、ネット・クチコミの内容には虚偽や、不確実な情報が含まれる可能性もあるのです。

このような功罪はあるものの、ネット・クチコミは利便性や多様性があり、今では大きな影響力を持っています。

買い物においては情報収集が不可欠なので、ネット・クチコミの情報が役立ちます。しかし、時にはその情報によって行動が歪められることがあります。情報を受け取る側の心理にバイアスがかかるためです。

その1つは「ウィンザー効果」の影響です。ウィンザー効果は、アーリーン・ロマノネスの小説『伯爵夫人はスパイ』（講談社）に登場するウィンザー伯爵夫人のセリフ、「第三者のほめ言葉が、どんなときにも一番効果があるのよ」に由来するといわれています。

これは、本人から直接発信される情報よりも、直接的な利害関係のない第三者から、間接的に伝わる情報の信頼性を高く感じる心理的傾向です。たとえば、施設や商品の情報であれば、当事者である運営者やメーカーからよりも、利害関係がないとされる利用者からのクチコミのほうが信頼されます。

この心理によって、単に第三者からの情報だからというだけで、その発信者の素性がわからなくても、その内容を信じてしまう可能性があります。場合によっては、じつは発信者が、その商品を提供する関係者であったというケースもあります。いわゆる「サクラ」です。

逆に、第三者を装った、ライバル商品の提供者だということもあります。巧妙に商品を中傷するクチコミを見て、本来は買うべき良品なのに購入をためらってしまう可能性もあるのです。

「著名人」の発信を鵜呑みにしてはいけない

ウィンザー効果は、情報の発信者が「第三者」であることによる心理的バイアスですが、発信者が「著名人や専門家」である場合にも心理的バイアスが生まれます。これは「ハロー効果」といわれます。

ハロー効果とは、ある対象を評価するときに、それが持つ顕著な特徴に引きずられて、ほかの特徴についての評価が歪められる現象です。

たとえば商品やサービスを評価する人が、有名で好感度が高いタレントだったとします。すると、出演しているテレビ番組などを通じて、タレント本人が強く印象づけられているために、発言にも信憑性があると判断されます。

そのタレントのクチコミで、よく評価されている商品があれば、それを鵜呑みにしてしまう可能性があるわけです。

「勝ち馬に乗りたい」心理には気をつけて

ウィンザー効果やハロー効果は「クチコミ発信者が誰であるか」によって、判断を誤るという心理的バイアスでした。これらと別に「クチコミのボリューム」によって、偏った判断をしてしまうケースがあります。





米国の経済学者であるハーヴェイ・ライベンシュタインが提唱した「バンドワゴン効果」です。これは多くの人が同じ選択をしていることにより、その選択肢が、さらに多くの人から選ばれやすくなる現象です。

「時流に乗りたい」「多勢に加わりたい」「勝ち馬に乗りたい」といった心理によって起こります。

ちなみに「バンドワゴン」とは、パレードの先頭を行く楽隊車のことです。その後ろに行列がぞろぞろとついていく様子を、多数派についていく大勢の人々の姿にたとえて、この効果が名づけられました。

この事例として、選挙活動で事前に有力、優勢とされた候補者に票が集まる状況があります。また、投資で皆が買っている銘柄を買いたくなる心理や、行列ができている飲食店に並びたくなる心理も、バンドワゴン効果の影響によるものです。

モノの売り買いにおいてこの影響を受けると、4つ星、5つ星が数多くついている商品やサービスを、無条件に買ってしまう可能性があります。

多くの人々の評価に流されてしまうと、本当に自分にとっていい商品かどうかの判断が甘くなりかねないため、要注意です。

（橋本 之克 ： マーケティング＆ブランディングディレクター）