歌手の森高千里（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。コンサートの様子を投稿した。

「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月11日 東京 昭和女子大学 人見記念講堂 1日目 終了しました！」と報告。オレンジのトップス、銀のミニスカート、黒のニーハイロングブーツ姿で“絶対領域”を披露するなど、数種類のミニスカコーデをアップした。

「雨天にも関わらず足を運んでくださった皆さんありがとうございました。外はだいぶ涼しくなりましたが、会場内は熱気に包まれました」とつづり、「今日も始まる前から皆さんの盛り上がりがすごかったですね 皆さんいかがでしたか？楽しんでいただけましたか？いつも来てくださる方も、初めて来てくださった方も、コンサートを通してひとつになる瞬間が何度もあって嬉しかったです。季節の変わり目なのでお互い体調には気をつけていきましょう！」と感謝の気持ちも記した。

また、白のTシャツ姿でそば店やカフェなどに訪れたプライベートショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「奇跡の美しさ」「美人度アップデートしてる」「可愛すぎてキュンキュンする」「ミニスカート素敵」「ドラムもカッコよかったです」「私の生きがい」「パワーもらえました」などのコメントが寄せられた。