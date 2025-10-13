ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤Î½ÐÀ¸ÆÏÄó½Ð¤òÊó¹ð¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¡Ä´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×
Àè·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¨Æüµ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»º¸å¥±¥¢¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤âçÁ¤Î½ï¤¬¤È¤ì¤¿¡ª¡¡¤Ê¤¯¤µ¤º¤Ëget¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¤Ø¤½¤Î½ï¤È»×¤ï¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÊñ¤ß¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤ÄÁÐ»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»º¸å¥±¥¢¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÁÐ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½ñ¤¯¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡ªÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡ª¡¡Ìµ»öÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ÁÐ»Ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¤³¤Î±§Ãè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¡ÉÔ»×µÄÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃË»ù¤òÊú¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£