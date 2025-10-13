山田涼介「ビリスク」生徒役・超特急ハルと共演「活躍を見られて非常に嬉しかった」他メンバーにお願いも「俺の横並ばないで？」【ZOZOFES】
【モデルプレス＝2025/10/13】アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）と9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が10月12日、ZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演。超特急のメンバー・ハル（柏木悠）と山田がステージ上で交流を果たし、ファンから歓声を浴びていた。
【写真】山田涼介の“生徒”だった超特急メンバー含むパフォーマーショット
7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）、超特急、山田の順でライブパフォーマンスが行われたが、最後には3組がステージに集結。自身のライブステージ直後だった山田は少し遅れて舞台に再び現れ、HANAと超特急に拍手で迎え入れられた。山田は「めちゃめちゃ楽しかったですし、またそれぞれたくさんのファンの方が受け入れてくださったなという風に思いますし、個人的にはドラマで一緒に共演していたハルがいて」と山田が主演を務めた『ビリオン×スクール』（フジテレビ／2024年）で生徒役を務めたハルを指差し「僕の生徒役だったんですよ。なので活躍を見られて非常に嬉しかったです」と笑顔を浮かべた。
すると、ステージの1番端にいたハルが「嬉しいっす！」と駆け寄り、山田から肩組み。「あと…ハル以外は大きいから俺の横並ばないで？ハルは大丈夫」と超特急のメンバーに呼びかけ、笑いを誘った。最後まで山田とハルは隣同士で微笑みながらステージを去っていった。なお、ハルは超特急のライブ中にも「山田さーんのファンのみなさーーーん！分からないと思いますけど山田さんの生徒です！メガネかけていた生徒です！」と自己紹介すると、他のメンバーは「それずるいよー（笑）」とツッコミを入れていた。
ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント。DAY1には超特急、HANA、山田が、DAY2にはLE SSERAFIM（ルセラフィム）、YOASOBI（ヨアソビ）が出演。総勢5組のアーティストとともに、ZOZOTOWNの企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を体現し、20年間の感謝をファッションと音楽に乗せて届ける。（modelpress編集部）
◆ハル＆山田涼介、共演に喜び
◆「ZOZOFES」2日間開催 総勢5組のアーティスト出演
