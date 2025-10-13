山田涼介「ビリスク」生徒役・超特急ハルと共演「活躍を見られて非常に嬉しかった」他メンバーにお願いも「俺の横並ばないで？」【ZOZOFES】

山田涼介「ビリスク」生徒役・超特急ハルと共演「活躍を見られて非常に嬉しかった」他メンバーにお願いも「俺の横並ばないで？」【ZOZOFES】