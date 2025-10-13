¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡ÖÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¥¢¥ê¥¾¥Ê¸«¤¿¤¤¡×¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÀè¤òÍ½ÁÛ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á(46)¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤ò¹¹¿·¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ï¡Ö26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤Î3Áª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È±íÅÞ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÇë»Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢Â¼¾å¤Î°ÜÀÒÀè¤òÅ°ÄìÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ñ¶âÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»³ËÜ¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¿Í3¿Í¤¤¤ë¤·¡¢»ñ¶âÎÏ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£6ÈÖ¤È¤«7ÈÖ¤ËÂ¼¾å¤¤¤¿¤é¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»³ËÜ¤â¡Ö¥Á¡¼¥È¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡Ê¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤È¤«¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤è¤Í¡£Åì³¤´ß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï³Í¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥½¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î¸å¤í¤ËÂ¼¾å¤¤¤¿¤éÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»³ËÜ¤«¤é¡ÖµÕ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤¤¤¤¤Í¡ªÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¥¢¥ê¥¾¥Ê¸«¤¿¤¤¤«¤â¡ª¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ä¤ëÂ¼¾å¤â¸«¤¿¤¤¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£