ダイアナの新スキンケア「toca」で目指す透明感あふれるグラススキン♡

ダイアナから、2025年10月10日(金)に新スキンケアライン「toca（トウカ）」が登場♡ 水光肌を超える“グラススキン”を目指したシリーズで、透明花酵母エキス・クラゲコラーゲン・植物ヒト型セラミドなど贅沢な美容成分を配合。クレンジングからクリームまで揃うラインで、肌本来の透明感とハリを引き出し、うるおいに満ちた美しい肌へ導きます♪

クレンジング＆ローションでうるおいチャージ

トウカ クレンジングジェル

トウカ ローション

「トウカ クレンジングジェル」（120g／税込3,080円）は、とろみのある弾力ジェルが肌に密着し、汚れをやさしくオフ。W洗顔不要で、うるおいを守りながらすっきりとした洗い上がりに。

「トウカ ローション」（150mL／税込3,520円）は、3回以上のレイヤリングでしっとり・もっちり。セラムやクリームの浸透を助け、肌を柔らかく整えます♡

美容液とジェルクリームで透明感＆ハリアップ

トウカ セラム

トウカ ジェルクリーム

「トウカ セラム」（30mL／税込4,180円）は角質ケアも叶え、内側から潤いを与えて透明感を底上げ。

「トウカ ジェルクリーム」（30g／税込3,960円）はぷるぷるジェルタイプで与えた水分を長時間閉じ込め、みずみずしい肌をキープ。

透明花酵母エキスやクラゲコラーゲンなどが肌をやさしく守り、ハリとツヤを実感できます♪

tocaで目指す理想のグラススキン

ダイアナの新ライン「toca」は、クレンジングからクリームまで揃うフルラインで、秋冬の乾燥や黄ぐすみにも対応♡

贅沢成分が肌にうるおいとハリを与え、グラススキンと呼ばれる透明感あふれる美肌をサポートします。価格もクレンジング3,080円～クリーム3,960円と続けやすく、自宅でのスキンケアを格上げ。

毎日のレイヤリングで、つややかでなめらかな肌を手に入れてみてください♪