水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　10月13日〜19日の運勢

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢小さなこと、身近なことこそ、ていねいに。感謝の気持ちは言葉にしよう

生活をよくするための小さな工夫、身近な人へのさりげない気配りが、毎日の充実度をアップ。特に感謝の気持ちは、ささいなことでもきちんと言葉にして伝えましょう。17日はまわりの流れにゆだねたほうが、物事がスムーズに進む予感。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢絶対的な“何か”に出会えてワクワク。深掘りも楽しんで

以前からしたかったことや、ほしかったものなど、「これだ‼」と思える何かに出会える星回り。物や人へのひとめぼれの可能性も大。また、深掘りできるときなので、好きなものや趣味の追求も◎。気持ちが通じやすい18日は、伝えにくいこともうまく言えそう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢決断して行動を起こせるとき。勢いに乗って前進！

あなたの意志が固まり、行くべき場所、やるべきことに向かってまっすぐに進んでいけます。動き出したら、行けるところまでガンガン進みましょう。ただし、独断で動きすぎるのはトラブルのもと。特に16日はまわりへの配慮を忘れずに。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢幸せはみんなでシェア。いろいろな人とつながろう！

あちこちから声がかかって、にぎやかな運気に。次々訪れるおもしろいこと、うれしいことをみんなで分け合うことで、立場や年齢を超えた多様なコミュニケーションが生まれていくでしょう。17日は有言実行と迅速な対応を心がけ、理想に向かって一歩前進。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢あきらめない心が流れを変える。もうひと押ししてみて

「これ以上は無理」と思っていることを推し進めたり、切りひらいたりすると、思いもよらないラッキーが手に入るとき。ゴタゴタ、ゴチャゴチャしていることも、きちんと話をすればまとまっていきそうです。18日は本当に必要なものを見極めて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢気になることへのケアを。19日は物事を深く考えよう

仕事や生活、人間関係など、さまざまなことのケアやメンテナンスをすると運気が上昇。気になっていることは、ここでフォローを。体と心のコンディションも整っていき、楽に動きがとれるようになるでしょう。19日はわからないことをそのままにせず、自分で調べて。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢注目が集まる楽しいとき。ペース配分を考えて運気をキープ

あなたが場の中心になるシーンが増え、華やかな時間を過ごせます。一方で、肩に力が入りすぎてしまう傾向も。週の前半は全力投球、後半は少しペースを落とすと好調な波をキープできます。大勝負をするなら13日がおすすめ！

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢身の回りの無駄をなくしてスッキリ！14日は観察力を強化

現実的な考え方ができるようになり、効率的に物事を進められます。ミスも減るので、むずかしいこと、苦手なことにもチャレンジを。断捨離、節約、リスクヘッジをするのにもいいタイミング。視野が広がる14日は、一歩引いたスタンスで過ごすと学びが増えます。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢見通しが立って“これから”が楽しくなる運気。人の手も借りて

これまで努力や試行錯誤してきたことに、次の展開が見えはじめます。期待や夢がふくらみ、ワクワクした気持ちで過ごせるでしょう。また一人で何とかしようとせず、まわりの人を頼ったり甘えたりすると強い追い風を感じられるはず。15日はおしゃれをすると吉。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢努力が実る兆し。動き出すタイミングを見極めて

ずっと取り組んできたことが形になる、温めてきたアイディアが具体的になるなど、時間をかけて積み重ねてきたことの成果が出てきそうです。でも、あせりは禁物。アクションを起こすタイミングは慎重に見極めて。16日は身近な人との関係を結び直すのに◎。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

