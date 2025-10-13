お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）の妻で元タレントのヨガインストラクター・ミヅキさんが13日までに自身のインスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを明かし、最新ショットを披露した。

「母になって初めての誕生日を迎えました 虫について騒いでたところ気まづそうにしながら0時に家族からお花をいただきました笑」と書き出すと、パジャマ姿で花束を手にしたショットをアップ。

ケーキを前に笑顔を見せるショットや、昨年11月に誕生した長女を抱くショットなども投稿し「ママにしてくれてありがとうーー 家族に感謝！！ 28歳はどんな年にしよう」とつづった。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。

ミヅキさんの投稿に、フォロワーからは「ミヅキさん可愛すぎますー」「28歳も幸せが溢れる日々でありますように」「お誕生日おめでとうございます みずきさんも娘ちゃんも、かわうぃーねすぎる」といった反響が寄せられている。