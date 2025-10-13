タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場。今年2月4日に急死した夫でHabitat株式会社の創業者社長の北村功太さんについて語った。

北村さんの死後、心境や生活の変化について聞かれた小島。「何もかもが変わったというところはありますね」と伝え、「もともと、結婚した理由というものが、今では自分の人生のことだけを考えて生きてきた。それを自分の人生と同じくらい彼の人生も見てみたいと思って結婚した。凄く楽しかった。彼と話している時間が凄く好きだった」と結婚生活を振り返った。

しかし北村さんについては「想像を遙かに超えた悩みってうのはあったんだろうなというふうには思います」と言葉を濁す。「それでも子供はお腹が空くので、それはある意味救われました」「この子にご飯を食べさせなきゃけない、この子をどうにかしなきゃいけないっていうのはありました」と我が子の存在が原動力だった事を明かした。

「身体がどうしても動かなくなってしまうという期間」はあったと回顧。しかし「そういうときはいろんな人の力を借りて…今思ったんですけど、本当に恵まれているなと思うのは、夫が亡くなってから今日まで私が1人きりになる時間がなるべくないようにしてくれてましたね周りが。本当に幸せなことですよね」と語った。