芸術の秋！感性が刺激される秋でもあります！

みなさんは、最近「涙活」していますか？感動の涙を流したことは、ありましたか？

ぜひ、この秋話題のこの映画で、心が震える”涙”を流してみてください。きっと、何度も涙してしまうシーンに出会えるのではないでしょうか？

令和イチ泣ける！という話題のベストセラーが映画になりました！

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』

原作は、ティーンを中心に大きな反響を巻き起こした芥川なおさんのベストセラー小説「ストロベリームーン」。

子供のころから病弱で、15歳の冬に余命半得と意思から宣告を受けた萌。悲しみに暮れる中、高校に通うことを決意します。

そこで出会ったクラスメイトの日向に突然告白！二人は少しずつ距離を縮める中、萌の誕生日に”好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という6月の満月「ストロベリームーン」を見に行くことに。

ですが、その日を境に、萌とは音信不通になってしまいます。戸惑う日向。萌はなぜ突然姿を消したのか？

そして、13年後に明かされる、萌の思いとは、、、？

主人公・萌を演じたのは、當真あみさん。萌が恋する同級生・日向を演じたのは齋藤潤さん。

萌の親友・麗を演じたのは池端杏慈さん。

彼らの13年後も描かれます。日向を演じるのは杉野遥亮さん、麗を演じるのは中条あやみさん。

今週と来週の２週に渡って、キャストを迎えて映画の見どころ、撮影エピソードなどたっぷり伺います！

まず、今週は、萌が恋する同級生・日向を演じた齋藤潤さんが登場！

2007年生まれの18歳・現役高校生！という齋藤さん。

ここ数年、数多くの作品に出演、日本アカデミー賞新人俳優賞、石原裕次郎新人賞なども受賞されています。

當真あみさんとは、先月までドラマ「ちはやふる-めぐり-」でも共演したばかり！

齋藤さんには、原作との運命的な出会いから、同級生を演じるキャストや、自分の13年後を演じた杉野遥亮さんとのエピソードなどたっぷり伺います。

さらに、ラジオ初出演！ということで、映画の主題歌の曲紹介にも挑戦！

齋藤さんの素顔にも迫ります♪

そして、来週は、齋藤さんが演じた日向のクラスメイト”カワケン”を演じる吉澤要人さんが登場。吉澤さんへのメッセージも伺います！

〜ラインナップ〜

【月】注目の俳優！齋藤潤さんご来店！原作との運命的なエピソードも

【火】ストーリー紹介・13年後を演じる杉野遥亮さんとのエピソード

【水】同年代の共演者との撮影エピソード＆素顔は？

【木】美しいシーン満載！撮影秘話

【金】いよいよ本日公開！主題歌はオレンジレンジ

〜イベント概要〜

【タイトル】映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』

【スケジュール】10月17日（金）から公開！

【キャスト・スタッフ】當真あみ、齋藤潤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアほか

監督：酒井麻衣、脚本：岡田惠和

【オフィシャルサイト】https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/

＊豪華商品が当たる感想投稿キャンペーン実施中！「#語らせてストロベリームーン」をつけて投稿してください！