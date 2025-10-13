◇ア・リーグ 優勝決定シリーズ第1戦 ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月12日 トロント）

ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（36）が12日（日本時間13日）、本拠でのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先制のソロ本塁打を放った。

スプリンガーが先頭弾でチームを勢いづけた。マリナーズの先発右腕ミラーが投じた初球の外角速球を捉え、右翼ブルペンへ飛び込む一発。地元ファンは大盛り上がりとなった。

ブルージェイズがポストシーズン(PS)で先頭打者弾を記録するのは球団史上初となった。スプリンガーはこれがPS通算21本塁打目。歴代のPS本塁打ランキングでも並んでいたヤンキースのデレク・ジーターを抜き、単独5位に浮上した。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、36歳23日でのPS先頭弾は、2004年のクレイグ・ビジオ（38歳312日）に次ぐ2番目の高齢記録。また、PS初戦で初球を本塁打にしたのは、投球数を記録として残し始めた1988年以降では2023年のフィリーズ・シュワバー以来2年ぶり6人目の記録となった。