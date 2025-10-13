【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１２日（日本時間１３日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）で、１３日の第１戦は左腕のスネルが先発すると発表した。

ロバーツ監督は１２日の記者会見で、第２戦は山本由伸が先発すると明らかにし、大谷翔平については「どこかで登板するだろう。どの日になるかはまだわからない」と語った。

大谷はフィリーズとの地区シリーズでは４日の第１戦に先発し、６回３失点で勝利投手になった。ただ、打者としては地区シリーズ４試合で１８打数１安打１打点、２四球、９三振で、打率０割５分６厘の不振に陥った。

ロバーツ監督は打撃の状態と投手としての登板日の検討は関係がないと強調し、「翔平は今シリーズで１試合に登板する予定だ。他の２人の投手（スネルと山本）は通常の間隔で登板できる。第７戦までいく可能性があるシリーズで、いかにしてベストな投手たちに最も多くのイニングを投げさせるかを考えた」と説明した。その上で、「翔平の打撃に関しては、このシリーズでは違ったパフォーマンスを期待している。（スネルらと順番を入れ替えて）登板日を遅らせたのは、打撃面とは関係ない」と述べた。