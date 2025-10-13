¡ÖÀ¸¸å11¥«·î¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀÅªË½¹Ô¡×±Ñ¹ñÍÌ¾²Î¼ê¡¢·ºÌ³½ê¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤ë
±Ñ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¡×½Ð¿È¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬¡¢ÉþÌòÃæ¤À¤Ã¤¿·ºÌ³½ê¤ÇÂ¾¤ÎÉþÌò¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£
BBC¤Ê¤É¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢±Ñ¹ñ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼½£¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬Â¾¤ÎÉþÌò¼Ô¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ25ºÐ¤È43ºÐ¤ÎÃËÀÉþÌò¼Ô2¿Í¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢¡Ö¼ý´Æ¼Ô¤Î1¿Í¤¬¿¼¹ï¤ÊË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·ºÌ³½ê¤Ë½ÐÆ°¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬Â©Àä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë¤â·ºÌ³½êÆâ¤Ç¶§´ï¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿ôÉ´ËüËç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢1997Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬13·ï¤ËÃ£¤¹¤ë»ùÆ¸ÀÈÈºáÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¿Í¡¹¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤Ï»ùÆ¸¶¯´¯Ì¤¿ë¡¢»ùÆ¸¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¤ÎÀ½ºî¤ª¤è¤Ó½ê»ý¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò35Ç¯·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þºÛÈ½Éô¤Ï¡Ö¥ï¥È¥¥ó¥¹¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾À¼¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÄ¤¹¤®¤ëÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÈÈºá¤òÏ¢Â³¤·¤ÆÈÈ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢½Å·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤Ï¤¢¤ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¸¸å11¥«·î¤ÎÃË»ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÈÈºá¤òÈÈ¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î½÷À¤ÎÌ¼¤òÀÅª¤ËµÔÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª¤ÊÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤ÎÍºáÈ½·è°Ê¹ß¡¢¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¤Ï²ò»¶¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£