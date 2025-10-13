ÉâÀ¤³¨¸¦µæ¼Ô¤¬Ž¢¼Ì³ÚÊ£¿ô¿ÍÀâŽ£¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿Ìò¼Ô³¨¤òÈæ³Ó¡Ä¸å´üºîÉÊ¤ÏÊÌ¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤ë"´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä"¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÁýÅÄ¾½Ê¸¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡¡¹¾¸Í¤ÎÈ¿¹ü¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àï¸å¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤¿¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¤á¤°¤ë¸¦µæ
¾¼ÏÂ56¡Ê1981¡ËÇ¯¡¢ÉâÀ¤³¨¸¦µæ²È¤ÎÆâÅÄÀéÄá»Ò¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ì³Ú¤ÎËÜÌ¾¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¾å¤²¡¢Èà¤Î¼Âºß¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Ê¸²½7¡Ê1810¡ËÇ¯´©¹Ô¤Î¡Ø±î³ÚÊ¬¸ÂÄ¢¡Ù¤È¡Ø½Å½¤±î³ÚÅÁµ¡Ù¤ËºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¸ùÀÓ¤À¡£ÆâÅÄ¤Ë¤Ï¡ØÉ¾ÅÁÇ½Ìò¼ÔºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ù¡ÊÎÐ¤ÎÅ«Æ¦ËÜ¤Î²ñ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ø¼Ì³Ú¡¦¹Í¡Ù¡Ê»°°ì½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¼Ì³Ú¤òÄÉ¤¨¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¡Ö¼Ì³Ú¡áºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×¤òÄÉµæ¤·¤¿Ãøºî¤¬¤¢¤ë¡£
Ê¿À®9¡Ê1997¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉº£Æü»³Ë¡¸÷»û¤Î²áµîÄ¢¤ËºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤·¤¿¤Î¤ÏÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡Ö¼Ì³Ú¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ë¡¸÷»û¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÃÛÃÏ¤Ë¤¢¤êÊ¿À®5Ç¯¤ËÅöÃÏ¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÄ¢¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬Ä®ËÙÃÏÂ¢¶¶¡¡°¤½£ÅÂ¸æÆâ¡¡ºØÆ£½½ÎÉÊ¼±Ò»ö¡×¤¬¡ÖÃ¤¡ÊÊ¸À¯»°Ç¯¡¿°ìÈ¬Æó¡»¡Ë»°·î¼·Æü¡×¤Ë¡Ö¸Þ½½È¬ºÐ¡×¤ÇË×¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¼Ì³Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿»ö¡¹¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½½ÏºÊ¼±Ò¤ÏÇ½Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°¤ÇÈÈÍ¤Î²¼µé»ÎÊ¬¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤Î¼Ô¤¬¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤Ç¸·¤·¤¤µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉâÀ¤³¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËëÉÜ¤«¤é´ã¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸øÉ½¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²¼µé»ÎÊ¬¤Ç¡¢±£¤ì¤ÆÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿
ÉâÀ¤³¨»Õ¤¬¡Ö²è¹©¡×¤È¿¦¿Í°·¤¤¤µ¤ì¡¢ÎÖÇÉ¤ä¼íÌîÇÉ¡¢ÅÚº´ÇÉ¤Ê¤ÉËëÉÜ¡¢Ä«Äî¸æÍÑÃ£¤Î¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸æÍÑ³¨»Õ¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÈÇ²è¤òÎÌ»º¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¤Ï¡¢ÆùÉ®²è¤ËÀì¿´¤¹¤ë¸æÍÑ³¨»Õ¤è¤ê³Ê²¼¤Ë¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÍ³¤¬¸òºø¤·¡¢½½ÏºÊ¼±ÒÅö¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÕ½Å¤â¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´è¤Ê¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£Á°¤Îµ»ö¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ø½ô²È¿ÍÌ¾¹¾¸ÍÊý³ÑÊ¬¡Ù¤Ç»°ÂåÌÜÉÙ»°Ïº¤¬¡ÖºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×¡Ö°¤ÇÈÈÍ¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¤Î¡¢¡Ö¼Ì³Ú¡á½½ÏºÊ¼±Ò¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤À¤í¤¦¡£
¼Ì³Ú¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤¬Ç½Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Ìó1Ç¯¤´¤È¤Î¸òÂåÀ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤ÇÈÈÍ¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤ÏÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤´ü´Ö¡¢³ä¤È¼«Í³¤Ê¹ÔÆ°¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÕ½Å¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¼Ì³Ú¤ËÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤·¼Ì³Ú¤Î²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢Ì¤Á½Í¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄÕ½Å¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£1Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¼Ì³Ú¤Ë³¨É®¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Ï¤º¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤ÌÌ´¤À¤Ã¤¿¡£
À¤´Ö¤Ï¼Ì³Ú¤è¤ê½éÂå²ÎÀîË¹ñ¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤·¡¢ÄÕ½Å¤â´²À¯8¡Ê1796¡ËÇ¯¤Î½©º¢¤«¤é»ýÉÂ¤¬°²½¡¢ËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¼Ì³Ú¤¬Ë¹ñ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î³¨»Õ¤ÎÊÌÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀâ
¡Ö¼Ì³Ú¡áºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×Àâ¤Ï·èÄêÂÇ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°Û¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬É´½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤ÇÈÈÍ¤ÎÇ½³Ú»Õ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ë¹ñ¤ä²ÎÉñµ¸Æ²±ð¶À¡¢ËÌºØ¡¢²ÎËû¤é¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¢»ÊÇÏ¹¾´Á¤ËÃ«Ê¸Úê¡¢±ß»³±þµó¤é¤Î³¨»Õ¡¢ÍÎÉ÷²è²È¤ÎÅÚ°æÍÎÙ¤¿¤Á¤¬¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¼¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤âÂî±Û¤·¤¿µþÅÁ¡¢´ïÍÑ¤ËÁÞ²è¤ò¤³¤Ê¤·¤¿½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤âÁ³¤ê¡£Â¾¤Ë¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÃæÂ¼º¡Â¢¤¬¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â¾¤Ê¤é¤ÌÄÕ½Å¤Þ¤Ç¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Çß¸¶ÌÔ¤Ï¡ÖÇß¸¶ÆüËÜ³Ø¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÃÎ¤ÎÂçÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ø¼Ì³Ú¡¡²¾Ì¾¤ÎÈá·à¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¼Ì³Ú¤òË¹ñ¤È¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¸¦µæ²È¤ÇÈãÉ¾²È¤ÎÅÏÊÕÊÝ¤Ï¡ØÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¼Çµïºî¼Ô¼ÄÅÄ¶â¼£¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆóºý¤Ï¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎÃµË¬¤È¤¤¤¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þÂåÇØ·Ê¤ä¼Çµï¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤ë°ì½õ¤È¤â¤Ê¤í¤¦¡£
¢£Â¾¤Î³¨»ÕÀâ¤äÄÕ½ÅÀâ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¤
¤â¤Ã¤È¤â¼Ì³ÚÃµ¤·¤¬½ôÀâÊ¶¡¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Ì³Ú¤ÎÆæ¤È¿ÀÈëÀ¤òÌû¤·¤à¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤æ¤¨¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·îÖª¤Îµ¤·¤¿¡Ö¼Ì³Ú¤ÎËÜÌ¾¡×¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¡Ö¿¦¶È¡×¤¬¼Ì³Ú³èÆ°´ü¤«¤éÈ¾À¤µª¤â¸å¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¿®ØáÀ¤Ë·ç¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£»ñÎÁ¤¬ÈÇËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê½ñ¤¤Î¼ÌËÜ¤æ¤¨²þãâ(¤«¤¤¤¶¤ó)¤Î²ÄÇ½À¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£³Î¤«¤Ë¹¾¸Í´ü¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ïµ¿µÁ¤òº¹¤·¶´¤à¤À¤±¤Î¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¼«Ê¬¤Ï¼Ì³Ú¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸¸¥¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â°ìÍý¤Ï¤¢¤í¤¦¡Ê¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ì³Ú¤Ëµ¼¤»¤é¤ì¤¿Ë¹ñ°Ê²¼¤ÎÌÌ¡¹¤â¸Ê¤¬¼Ì³Ú¤À¤ÈÅÇÏª¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¢£»þ´ü¤Ë¤è¤ê³¨ÊÁ¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡Ö¼Ì³ÚÊ£¿ô¿ÍÀâ¡×¤â
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì³ÚÊ£¿ô¿ÍÀâ¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¾¾ÌÚ´²¡Ê¸µÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³Ø·Ý°÷¡Ë¤ÏÆ±½ñ¤ª¤è¤Ó¡ØÉâÀ¤³¨È¬²Ú4¡¡¼Ì³Ú¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö¼Ì³Ú¤ÎÆæ¤È¸°¡×¤Ç¡¢¼Ì³ÚÂè°ì´ü¤«¤éÂèÆó´ü¡¢Âè»°´ü¤ÎºÙÈ½ºîÉÊ¤ÈÂè»°´ü¤Î´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÊª¤È²èÌÌ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÈæÎ¨¡¢´ã¤äÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤ÎÁê°ãÅÀ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯à»÷¤ÆÈó¤Ê¤ëá¤ÈÉ½¸½¤¹¤Ù¤¤Û¤É¤Î¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥º¥ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¾¾ÌÚ¤Ï²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼ª¡×¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¡ÖÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¡Ø¸ÄÀÅª·ÁÂÖËÜÇ½¡Ù¤Î»ºÊª¡×¤È¼çÄ¥¡¢¡ÖÂè°ì´ü¤«¤éÂè»Í´ü¤Þ¤Ç¤ÎÌò¼Ô³¨¤Ç¤Ï¡¢Æó¡¢»°¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤¯Æ±°ìÉÁË¡¤Ç¼ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£³¨»ÕÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤¬½Ð¤ë¿ÍÊª²è¤Î´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä
¤·¤«¤·¾¾ÌÚ¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂè»°´ü¤Î´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤Î¼ª¤Î¾ì¹ç¡×¤Ç¡¢¡Ö´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤À¤±¤¬¤³¤ÎÎã¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï»°ÂåÌÜÂôÂ¼½¡½½Ïº¡¢ÆóÂåÌÜÃæÂ¼ÃçÂ¢¡¢ÆóÂåÌÜºäÅì»°ÄÅ¸ÞÏº¡¢»°ÂåÌÜÀ¥ÀîµÆÇ·¾ç¡¢ÆóÂåÌÜÍòÎ¶Â¢¤Ê¤É¤Î»÷´é³¨¤¬³ºÅö¤·¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤ÏÁêËÐ³¨¤âÐÙ¾å(¤½¤¸¤ç¤¦)¤ËºÜ¤»¤¿¡£»°ËçÂ³¤¤Î¡ØÂçÆ¸»³¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡Ù¤È¡ØÂçÆ¸»³Ê¸¸ÞÏº¤Î¸ëÈ×¾å¤²¡Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§Á°¥Ú¡¼¥¸»²¾È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤ÎÁêËÐ³¨¤Ç¤Ï¼ª¤ÎÉÁË¡¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¸å¼Ô¤ÎÁêËÐ³¨¤Î¼ª¤ÏÂè»°´ü¤Î´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤È¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸¼ê¸ý¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¾¾ÌÚ¤Î·ëÏÀ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖÂè»°´ü¤Î´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤È»°¼ïÎà¤ÎÁêËÐ³¨¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤Î¿¿ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¤À¤¬¡¢¡Ö´ÖÈ½Âç¼ó³¨¤Ï¸åÀ¤¤Ëºî¤é¤ì¤¿µ¶Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤¬³«ÈÄ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
ÄÕ½Å¤¬³«ÈÄ¤·¤¿¼Ì³Ú¤Î²è¤Ë¤Ï¡¢¼Ì³ÚÅö¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¼Ô¤Î²è¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀâ¤ËÁ°µ¤·¤¿¼Ì³Ú¤Ëµ¼¤»¤é¤ì¤¿ÌÌ¡¹¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡½¡½¼Ì³Ú¤ò¤á¤°¤ëÆæ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£ÄÕ½Å¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ì³Ú¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹âÌ¾¤Ê¸¦µæ²È¤äºî²È¤¬°ìºý¤ò¤â¤Î¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄÕ½Å¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ì³Ú¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â»Ä¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Îºî²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬½ôÀâ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡½¡½¡£
¼«Ãø¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¡Øµ©Âå¤ÎËÜ²°¡¡ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤¬¡ÖÀ¤¤Ë¤¦¤º¤â¤ì¤¿°ÎºÍ¤ò¤ß¤Ä¤±¤À¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌò¼Ô»÷´é³¨¤òÊç¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µõ¹½¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë´îÂ¿Î®Ç½³Ú»Õ¥ï¥Êý¤Î¡Ö¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÉÁ¼Ì¡¢ÁÆÌî¤ÊÀþ¤Î±¿¤Ó¡£ÂÐ¾Ý¿ÍÊª¤¬¤â¤Ã¤È¤â·ù¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤½¤Î¸æ¿Î¤é¤·¤¤ÆÃÄ§¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×°ìËç¤Î³¨¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£¤â¤È¤è¤ê´²À¯´ü¤Ë¸øÊç¤ÎÉâÀ¤³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤Î¡Öµº²È(¤¿¤ï¤±)¡×¤È¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¼Ì³Ú¤Ë¤ÏÂ¾¤Î³¨»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤¿¤À¡¢ÄÕ½Å¤¬¼Ì³Ú¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡ÖÎã¤Î¤Ê¤¤É®¤Å¤«¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÄÕ²°¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¡Ö´ûÂ¸¤Î³¨»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤Ë³¨É®¤ò»ý¤¿¤»¤ì¤Ð¹¾¸ÍÃæ¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤µ¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¡ÖÌµÌ¾²è¹©¤Î³¨¿´¤òËá¤¡¢À¤¤Ë¹¤á¤ë¤Î¤¬ËÜ²°¤Î¼êÏÓ¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤È¼ÂÀÓ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸øÊç¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Æ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÄÕ½Å¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¼Ì³Ú¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
ÄÕ½Å¤Î¹ÈÏ¤ÊÊ¸¿Í¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¼Ì³Ú¤¬¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤Î¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¶¸²ÎÏ¢¤ËºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÄÕ½Å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÇ½³Ú¤ä¶¸¸À´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¸½¤Ëµººî¼Ô¤Î¼ÇÁ´¸ò¤Ï¿å¸ÍÈÍ½Ð»Å¤Î¶¸¸À»Õ¤ÎÍÜ»Ò¤À¡£Á´¸ò¤ÏÅ·ÌÀ5¡Ê1785¡ËÇ¯¤ËÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤«¤é¡ØÂçÈáÀéÏ½ËÜ(¤À¤¤¤Ò¤Î¤»¤ó¤í¤Ã¤Ý¤ó)¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¶¸¸À»Õ¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±¤Ç°¤ÇÈÈÍ¤ÎÇ½³Ú»Õ¤Ë繫¤²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¶Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
Àõ³Ø¤«¤Ä²ÉÊ¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ì³Ú´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤ä»ñÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº£¸å¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿·Àâ¤ò´Þ¤á½ô»á¤Î¿ä»¡¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
----------
ÁýÅÄ ¾½Ê¸¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
ºî²È
1960Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¡£1998Ç¯¤Ë¡Ø²Ì¤Æ¤Ê¤³éË¾¡Ù¤ÇNumber¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£Îò»Ë´Ø·¸¤ÎÃøºî¤Ë¡Øµ©Âå¤ÎËÜ²°¡¡ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡¢¡Ø³¨»Õ¤Îº²¡¡·ÌºØ±ÑÀô¡Ù¡¢¡ØÆïÌÚÀµÀ®¡¡²ÏÆâÇ®É÷Ï¿¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Áð»×¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡¡¹¾¸Í¤ÎÈ¿¹ü¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êºî²È ÁýÅÄ ¾½Ê¸¡Ë