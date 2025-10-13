エレコムは、Wi-Fi 6対応ルーター「WRC-X3000GS4-B」を10月中旬に発売すると発表した。推奨最大接続数は36台。価格は7979円。

同社は、Wi-Fi 6の最新技術をはじめとした多彩な機能を備え、快適で安定した通信を提供するコンパクトなWi-Fi 6ルーターと説明。Wi-Fiの通信速度は、5GHz帯で最大2402Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbps。WAN・LANともにギガビット通信をサポートする。

Wi-Fi 6の最新技術を搭載

複数台接続に強い「OFDMA」、送信情報量をアップする「1024QAM」、複数台の同時通信が可能な「MU-MIMO（最大2台）」、スマートフォンのバッテリーが長持ちする「TWT」などにより、快適なWi-Fi環境を実現する。

高速化と安定通信を可能にする機能を搭載

回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応。また、集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応端末では、離れた場所でも快適につながる。さらに、「バンドステアリング機能」により、5GHz／2.4GHz帯を自動で選択・接続する。アンテナは外付けではなく内蔵タイプだが、快適な通信を実現できるという。

家族が安心して使えるセキュリティ機能

セキュリティ面では、「セキュリティWi-Fi（通信分断機能）」でウイルス感染や情報漏えいのリスクを軽減。ゲスト用の「友だちWi-Fi」、「WPA3 Personal」による暗号化、子どものネット利用を管理できる「こどもネットタイマー3」などの機能を備える。

「離れ」での5GHz帯が利用できる「離れ家モード2」

ルーター／AP（アクセスポイント）／中継器の基本動作モードに加え、5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えられる「通常」「離れ家モード」を搭載。母屋と離れた建物や屋外で中継器として使用でき、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、屋外に設置されたデバイスと5GHz（W56）でWi-Fi接続できる。

「通常」モードでは5GHz帯のW52／W53／W56が有効で、「離れ家モード」では5GHz帯のW52／W53が無効・W56のみ有効となる。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されている。

「Wi-Fi EasyMesh」・有線接続でのメッシュ構築に対応

「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、電波の届きにくい場所でも対応機器と連携することで、Wi-Fi通信エリアを拡大できる。また、親機と子機を有線LANケーブルで接続する「イーサネットバックホール」に対応。壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を構築できる。