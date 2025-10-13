米大リーグのポストシーズンで、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）は１３日（日本時間１４日）、ウィスコンシン州ミルウォーキーで始まる。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース（西地区１位）の相手となるブルワーズ（中地区１位）はどんなチームか、紹介する。（デジタル編集部）

今季の成績は９７勝６５敗、勝率５割９分９厘。これは、メジャーの全３０球団中、最高の成績だ。ドジャースは９３勝だった。指揮するマーフィー監督は在籍２年目。

最大の武器は、投手力。チーム防御率３・５８はリーグトップだった。１７勝で最多勝のタイトルを獲得した右腕ペラルタ、１３勝３敗で、勝率８割１分３厘がリーグトップだった右腕プリエスター、１６０超の剛球を連発する新人右腕のミジオロウスキーら多士済々だ。終盤には、レギュラーシーズ７５試合で防御率１・６７のウリベ、３０セーブのメギルらを擁す。ドジャースは今季、６試合で打率１割７分９厘に抑え込まれ、６戦全敗だった。

打線も手ごわい。チーム本塁打数は１６６本と、リーグ１位のドジャース（２４４本）より７８本も少ないが、チーム打率は２割５分８厘で、ドジャースを５厘上回る２位。盗塁数はリーグ１位の１６４で、ドジャースの８８をはるかに上回る。その結果、得点は２位の８０６点と、１位ドジャースとの差は１９点に過ぎない。

ドジャースの「ＭＶＰトリオ」に匹敵する選手は、首位打者２度、ＭＶＰにも輝いたことのある３３歳イエリチぐらいだが、打率１０傑に入るフレリック、トゥレインら粒ぞろいだ。

１９６９年、シアトル・パイロッツとして創設し、翌年から現チーム名。「ブルワー」は醸造人の意味で、ミルウォーキーで盛んなビール業にちなんだ。リーグ優勝はア・リーグに属した１９８２年の１度。ワールドシリーズ制覇はない。本拠地のミルウォーキーは、人口約５６万人。１２６７万人とされるロサンゼルスの２２分の１に過ぎない。ホーム球場は、開閉式ドームのアメリカンファミリー・フィールド。

過去に日本選手は、野茂英雄、マック鈴木、野村貴仁、大家友和、斎藤隆、青木宣親が所属した。