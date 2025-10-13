遊び心たっぷりのハットやハイブリッドスニーカーまで。今週の気になるモノ4選
国境を越えるコラボレーションをはじめ、ファッション界を賑わせる注目トピックスが盛りだくさん。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
かぎ針編みでカラフルに表現された顔や模様が遊び心たっぷり♡
\57,200（パルドハッツ/アッシュ・ペー・フランス）
今年日本に初上陸した、スペイン発の新進気鋭ブランドのニットハット。バルセロナにあるアトリエで一つずつ丁寧に手作りされている。
ブランドを代表する、一枚革のウェスタンヨークがポイント
\94,600（ロッキー マウンテン フェザーベッド/RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781）
1960年代後半に誕生したアメリカのブランドのダウンベスト。襟部分はムートン素材で首回りもあたたかい。
伊×日のアウトドアブランドがコラボレーションした究極の一足
\59,400（ROA×and wander/アンドワンダー TEL. 03-5787-3460）
『ROA』のハイキングシューズ「Cingino」をベースに、タウンユースでも違和感のないルックスに仕上げたハイブリッドスニーカー。軽量で履き心地も◎。
フランスの伝統的な眼鏡作りのエッセンスが詰まった逸品
メガネ\53,900（Lesca LUNETIER/グローブスペックス エージェント TEL. 03-5459-8326）
大きめのティアドロップシェイプで小顔効果も期待できる。フランスの眼鏡職人の一家が立ち上げたアイウェアブランドから。
写真・多田 寛 スタイリスト・郄品逸実 文・瀬尾麻美
anan 2465号（2025年10月1日発売）より