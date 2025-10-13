遊び心たっぷりのハットやハイブリッドスニーカーまで。今週の気になるモノ4選

国境を越えるコラボレーションをはじめ、ファッション界を賑わせる注目トピックスが盛りだくさん。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

かぎ針編みでカラフルに表現された顔や模様が遊び心たっぷり♡

\57,200（パルドハッツ/アッシュ・ペー・フランス）

今年日本に初上陸した、スペイン発の新進気鋭ブランドのニットハット。バルセロナにあるアトリエで一つずつ丁寧に手作りされている。

ブランドを代表する、一枚革のウェスタンヨークがポイント

\94,600（ロッキー マウンテン フェザーベッド/RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781）

1960年代後半に誕生したアメリカのブランドのダウンベスト。襟部分はムートン素材で首回りもあたたかい。

伊×日のアウトドアブランドがコラボレーションした究極の一足

\59,400（ROA×and wander/アンドワンダー TEL. 03-5787-3460）

『ROA』のハイキングシューズ「Cingino」をベースに、タウンユースでも違和感のないルックスに仕上げたハイブリッドスニーカー。軽量で履き心地も◎。

フランスの伝統的な眼鏡作りのエッセンスが詰まった逸品

メガネ\53,900（Lesca LUNETIER/グローブスペックス エージェント TEL. 03-5459-8326）

大きめのティアドロップシェイプで小顔効果も期待できる。フランスの眼鏡職人の一家が立ち上げたアイウェアブランドから。