“友達2000人”の31歳芸人が明かす「出会う人みんなと仲良くなる才能」。全方向の愛されキャラが生まれるまで
お笑い芸人のシドニー石井さん（31歳）は、YouTubeチャンネル『僕らの別荘』のリーダー。令和ロマンの松井ケムリさんもメンバーの1人であり、現在は登録者数45万人以上を誇る人気チャンネルとなっています。
“友達が1万人いるアホ”を自称し、同名の個人YouTubeチャンネル（現在のチャンネル名は『シドニー石井ch【友アホ】』）を立ち上げたほど、「人間関係がカンスト（上限到達）している」という石井さん。「それは、いろんな立場を経験したからこそ」と語る、コミュニケーション力の原点を教えてもらいました。
◆芸人にならないというのは無理だった
――芸人になるという意思は、大学お笑いを経た後もずっと変わらなかったのでしょうか。
「というよりも、周りに芸人になると豪語しちゃっていたから、これでならないっていうのは無理だな、と。正直ヤバい、ヤバいと思ってはいました。ただ、NSC入学後でいえば、ある程度はやりやすい立ち位置にはありましたね。選抜クラスに入りつつ、学生時代から知り合いだった令和ロマンと一緒にいたりしつつ。あの2人も同じタイミングで入学していたんです」（シドニー石井さん、以下「」内同）
――令和ロマンの松井ケムリさんは、YouTubeチャンネル『僕らの別荘』のメンバーでもありますね。
「はい。『僕らの別荘』は、もともとライブから始まったんですよ。ケムリさんのほかに、NSCの同期だったこんの、作家としててっせーさんに入ってもらって。でも、コロナ禍に入ってからライブができなくて暇になっちゃったので、YouTubeでやってみようか、と。てっせーさんはそのタイミングで出る側にもなりました」
――芸人さん数名でのYouTubeチャンネルといえば、その当時すでに『板橋ハウス』がありましたよね。
「僕らも最初のコンセプトがまさに『板橋ハウスみたいなことをしよう』でしたからね。ちゃんと『板橋ハウス』の皆さんには許可を得ています。それでもテスト的に1回撮ってみたら、もう『板橋ハウス』すぎて！ だからまずはショート動画からスタートして、TikTokにアップしました。そっちで登録者数が10万人を突破したので、YouTubeのほうでの投稿を始めたんです」
◆友達と呼べる人は2000人くらい
――そして2024年には個人チャンネル『シドニー石井ch【友アホ】』が始まりました。開設当時は『友達が1万人いるアホ』でしたが……。
「実際はさすがに1万人はいないので（笑）。それでも友達と呼べる人は2000人くらいはいますよ。会ったことがあるってレベルなら、1万人超えると思います」
――ちなみに私の知人にも「石井さんと会ったことがある」という人がけっこういました（笑）。「人間関係がカンストした」とも語られるだけのことはありますね。
「友達の友達が友達になって……ということが繰り返されているんですよね。僕は誰と会っても、その人と考え方が違っていたとしても、基本は大丈夫なんです。物事の折衷案が人によって違うだけだと思っているので、自分がブレることもありません」
◆いろんな立場を経験してきたことが、人間関係の構築に活きている
――とはいえ、それで会う人会う人と友達になれるのは、一種の才能ですよ。
「それはいつも、この人はどこまで踏み込んで良くて、どこが琴線に触れるのかを考えているせいなのかもしれません。過去にはトラブルになったこともありますけど、試行錯誤の回数が多い分だけ今は間違えないようになりました。初対面の相手に『なんだ、おまえ』と思われてはいけないし、その人との対話で何も生まないことも良くないと思っています」
――でも、それだけでオールマイティからの愛されキャラを確立するのは難しいと思いますよ。
