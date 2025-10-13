前回は学習塾を取り巻く様々な問題を紹介したが、今回取り上げたいのは「家庭教師」だ。

同じ「教える」でも環境が全く違う家庭教師という仕事。かつて筆者も受ける側として、そして仕事をする側として、家庭教師を経験したことがある。今回は、その頃の話に加え、これまで取材してきた７人の家庭教師経験者と、生徒の親３人から聞いた話を織り交ぜて紹介してきたいと思う。

教える側の苦労

家庭教師はいわずもがな、生徒の家を教師が訪れ、学習をサポートする職業をいう。

前回の「学習塾」も同じように子どもの学習をサポートする仕事。とりわけ「個別指導学習型の塾」の場合は、家庭教師と教え方にそれほど違いがないように思われるが、それぞれには一長一短がある。

学習塾に通うメリットとしてよく挙げられるのは、周りがみな勉強をしているため緊張感が生まれやすいこと、また、受験に対する情報量が多いことなどがある。自宅では集中力が途切れがちな子どもには個別指導塾のほうが向いているかもしれない。

逆にデメリットとしては、他の生徒の進捗が気になったり、通塾のための時間や金銭的コストがかかったりする点がよく指摘される。塾の時間帯によっては、夕食の時間が不規則になったり、栄養バランスも偏りがちになったりするという声もある。

一方、家庭教師は、慣れた環境で先生を完全に独り占めにしながら勉強できることが何よりのメリットだろう。また、子どもの個性が尊重される昨今において、より専門的な学習をしたい生徒や、障害を抱えていて塾に通えない生徒など、それぞれのニーズに細かく対応できるのも家庭教師の特徴ともいえる。

デメリットについては追って詳しく挙げていくが、家庭教師の場合、指導を受ける生徒以上に、指導を提供する教師側に大きな影響があるように感じる。

業界を支える大学生

学習塾同様、家庭教師の多くは学生アルバイトだ。大学受験を経験して間もない彼らは、教え方の要領が多少悪くても、最新の受験事情をよく知っているため需要がある。家庭教師の派遣を行っている各企業の発表を見てみると、アルバイト学生の平均時給は2000円あたりが一般的。

だが、難関大学に在籍しているとなると、その時給は跳ね上がる。

派遣会社に籍を置き家庭教師をしていた、ある東大生に話を聞いたところ、初めのうちは、時給は3000円。慣れてくると5000円の案件が紹介されるようになっていったという。

「個人契約で家庭教師をしている理系の同期には、時給7000円、なかには１万円という人も。教え方が上手くて生徒と相性がよければ青天井なのでは」

このように家庭教師は一般的なアルバイトよりも時給は高くなるが、「あまり効率的には稼げない」という声も少なくない。それは「予習」や「準備」が必要になるからだ。

大学生ならば小学生の算数くらい簡単に教えられるだろうと思われるかもしれないが、そんなことはない。

「自分では、もう当たり前のことだと思ってしまっていることを、子どもが理解できるように噛み砕いて説明することはかなり難しいんですよね。国語や現代文の読解問題などは、生徒さんの読書量や経験値などが反映されるので特に難しい」

「例えば小学６年生で習う『ツルカメ算』。XやYを用いて連立方程式で解けばそんなに難しくはないんですが、連立方程式は一般的に中学校２年生で習うもの。当然、小学生はこの解き方を習っていないため、より思考力を要するんです。ただ、小学生は思考を使うと集中力が途切れやすい。そんななか経験の浅い大学生が教えるとなれば、やはり準備や予習が必要になります」

特に大学１年生で家庭教師を始めたての場合などは、大学生活との両立、自分自身の試験やレポート対策もしなければならないので、かなりハードだという。

子どもより大きな「親」という真の客

このように、“学生”が“生徒”に教えるのには何かと苦労が多い家庭教師だが、今回話を聞いた経験者のなかには、「家庭教師をするうえで最も難しいと感じるのは、子どもへの指導の仕方ではない」と話す人が少なくなかった。

「もっとも難しいと感じること。それは『親御さんとのコミュニケーション』ですね」

生徒の家には必ずと言っていいほど親、または保護者がいる。経験者からは「子どもの相性や指導よりも、親といかに建設的かつ現実的な話ができるかが重要」という声が多く挙がるのだが、これがなかなか難しいという。

「家庭教師を付けたからこれでもう大丈夫、と思っている親御さんがいる。高校３年生の秋に高１レベルから学び直して有名大学を目指すのはかなり難しいと思うが、親御さんには受験経験がないようで、いくら説明してもなかなか分かってもらえない」

なかには、とんでもないことを言い出す親もいる。ある男性の家庭教師経験者はこう話す。

「学生（東大）時代、いくつか家庭教師のアルバイトを掛け持ちしていましたが、高校２年生の女子高生を受け持つことになった際、親御さんから『娘と付き合ってもいい』、『先生となら娘を結婚させられる』と言われて戸惑いました。冗談だとは思いますが、それを隣で本人が聞いていたので気まずくなり、担当から降りたことがあります」

また最近では、外国人の自宅に家庭教師に行くケースも少なくないようで、SNSには、

「自分はある国出身のご家庭の家庭教師に行くことが多い。その国にはネットワークがあり、一度ご縁を持つと何年も紹介が途切れない」

という声も。が、外国の教育文化は、日本にあった「ゆとり教育」的感覚を持ち合わせていないところが多いようで、

「『ナンバーワンにならなくてもいい。元々特別なオンリーワン』と考えているのは日本だけ。自分が教えている生徒の国では有り得ない発想」

という書き込みもあった。

外国人生徒を受け持ったことがある別の家庭教師経験者もこう話す。

「日本の教育方法から見るとアグレッシブでも、親御さんの教育方針を最優先に指導するようにしていました。そのため、問題を解くまでの時間制限は短め、宿題も他の日本人の生徒の３倍ほど多く出していましたね。お子さんには『無理しなくていい』とは伝えましたが」

子どもとの相性

一方、個人で家庭教師を雇っている親御さんからはこんな悩みの声も。

「子どもとの相性が合わず、家庭教師に『辞めてもらいたい』と伝えるのにかなり勇気が要りました。派遣会社から来る先生の場合は、直接話をする必要がなくまだ断りやすかったですが、個人契約の先生の時は切り出すのが難しかったです」

下手な断り方をすれば相手を傷つけてしまう。また、家庭のことを知られているため、SNSで何を拡散されるか分からないという不安もあったという。

「小学生の子どもだったら『中学受験を止めた』などとウソもつけますが、うちは高校受験。最終的には『塾に通わせることにした』とありきたりなウソで逃げましたが、それでも結果的に先生にとっては戦力外通告と一緒ですからね。学生バイトからすると辛いと思います」

こうした悩みは多いのか、実際、ネットには定型文などが多く紹介されている。

家庭訪問で気付く多様な常識

こうして見てみると、家庭教師のデメリットは、「教師が家庭を訪問する」という環境に起因していることが多いが、家庭教師の魅力もまた、家庭を訪問するところにあると言える。

家庭教師として多くの家庭の中にお邪魔すると、世間の常識や価値観、貧富の差など、社会には実に様々な生き方が存在していることに気付かされる。

寒いのに暖房を付けずに服を着こむのが当たり前の家庭、４人家族なのに、その5倍くらいの靴が玄関に出しっぱなしの家庭、お茶を出す家庭、出さない家庭――。

筆者には、ある忘れられない家庭がある。

先ほど「家には必ずと言っていいほど親または保護者がいる」と紹介したが、その家には筆者の滞在中、ほとんどと言っていいほど毎度親が不在だった。

古い団地の４階。高校受験を控えていた中学３年の女子生徒で、毎度段ボール箱を繋ぎ合わせたような小さな机で勉強していた。１LDKのようではあったが、ふすまがなく、近くでは彼女の妹がテレビを観ている。

シングルマザーの家庭で、母親は遅くまでパートに出ていたのだ。

勉強が終わると、その生徒が狭いキッチンで家族３人分のご飯をつくり始める。自分が母親に家庭教師代を負担させてしまっていることに罪悪感を覚えていると口にする姿に、胸が痛んだ。

家庭を訪問するというのは色々心的な負担が大きいが、私はあの頃の経験で、この日本のリアルを見ることができた気がした。

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

デイリー新潮編集部