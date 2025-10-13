暑さが和らぐ秋になると、中学受験はいよいよ正念場だ。受験生家族のストレスは秋から冬にかけてピークを迎え、その影響は子どもたちの学校生活にも及ぶ。その一つが「学級崩壊」だ。授業中の居眠りやおしゃべりにはじまり、ストレスの矛先は教師に向かうことも。塾にばかりフォーカスされがちな「中学受験のリアル」を学校生活の側面からレポートする。

【図解】2025年の中学受験者数は5万人超！過去40年の受験者数の推移

中学受験を控える子どもたちにとって、秋から年末にかけての数カ月はまさに正念場となる。1月の埼玉入試を皮切りに、2月の東京、神奈川入試と順に受験本番が始まる。本番に向けて、模試や講習を重ねながら実力を固めていく大切な時期だが、この時期は同時に受験生とその家庭に大きな緊張をもたらす。

今の時期に増える「学級崩壊」

特に、日頃から成績のアップダウンが激しい子どもを抱える家庭では、志望校選びに頭を悩ませることも少なくない。夏期講習明けの模試で一気に成績を伸ばし自信をつける子がいる一方、逆に成績を落としてしまい大きな不安を抱える子も多くいる。秋を迎え、出願校の検討が具体化するにつれ、子ども自身も家族も「残された時間の少なさ」を実感し、精神的な負荷は増していく。

こうした状況で、中学受験をする子どもの割合が高い小学校では、学級崩壊が起こることがある。

都内でも中学受験率が高い地域に暮らす保護者のAさんも“違和感”に気づいた一人だ。学校から帰った子どもの話を聞いていると、秋からはクラスが落ち着かない雰囲気になったようで、「授業中のおしゃべりも多く担任も困っている様子」だったという。

「小学校では遊んでくれていたらいい」

東京ではここ数年、中学受験をする家庭の割合が高まっている。首都圏模試センターが東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の受験者数を調べた結果によれば、少子化による児童数の減少の影響で受験者数自体は減少している。それでも、過去40年間のデータで見ると、ここ数年の受験者数は高い水準をキープしている。Aさんのケースでは学年の6割から7割近くが中学受験をする状況だった。

最近は中堅校の人気が高く、倍率が跳ね上がることで従来ならば合格できる力をもっていたという子でも落ちるという現象も起きている。第一志望の合格を手にする子の割合は4人に1人と言われる中、過酷な現実を前に、本格的な志望校選びが始まる秋以降は、親も子も緊張が高まるのは当然だろう。塾では受験期の追い込みが始まるため、子どもは疲れもたまる。

6年生にもなると、夜遅くまで勉強する子も増えてくる。当然のことだが、塾の授業は夜にある。子どもたちは学校での一日を終えた後、塾へと向かい、夜9時近くまで授業を受ける。土日も特講や試験があるため、休日もゆっくり過ごすことがなかなかできない。大人でいうならダブルワーク状態だ。この状況で疲れが出ないはずはない。

都内在住のBさんの子どもが通った小学校では、担任教師が保護者会の度に「お子さんたちに疲れが見えます。しっかり睡眠時間を取ってください」と繰り返し話していたという。担任の話によると、朝から眠たそうな子が多く、授業中に居眠りをする子もおり、些細なことでイライラする子が多くなったというのだ。

その様子を聞いても、クラスの保護者たちの雰囲気は「仕方がない」というものだった。子どもの私立中学受験を経験した別の保護者はこう話す。

「小学校の勉強と中学受験は別ものですよ。公立小学校の教育にはあまり期待していません。小学校では友達と仲良く遊んでくれていたらそれでいいと思っています」

“中学受験をしない児童”が割を食う

首都圏の場合、都立中高一貫校など、公立の学校を受験する場合は小学校での成績が持ち点となるため、小学校の授業も大事になってくる。ところが私立中学の受験は当日の入学試験が全てだ。子どもたちの方もそれを分かっているからか、学校の授業には身が入らない。

机に顔を突っ伏して堂々と眠る子や、授業中にもかかわらず、後ろの席の子とおしゃべりに花を咲かせる子。思春期の入り口ということもあってか、小学校の先生をバカにする児童まで存在する。だがそういう子たちも塾ではおとなしく授業を受けているという。

しかし、忘れていけないのは、どんなに受験率が高いと言われる小学校でも、受験をする子は7割から8割。つまり、残り3割から2割の児童はそのまま地元中学に上がるのだ。高校入試に向けての塾にすでに通い始めている家庭もあるが、中学受験をしない彼らにとっては、小学校の授業も大事な授業だ。学級崩壊が起り、一番割を食うのはこういう子たちだ。

もちろん、担任教師の力量が関係ないとはいわない。昨年度の東京都の教員試験の受験倍率は1.7倍とかなり低い。教員の仕事は「ブラック」というイメージが先行するためか、採用試験の受験者が減っている。また、東京の場合、私立小学校も多くある。私立は転勤がないので、腰を据えた教育ができるという理由で私立学校への就職を希望する人もいる。さまざまな理由から、東京都の教員採用試験の倍率は下がってしまったようだ。倍率が下がれば、質の担保も難しくなる。

中学受験を決めた家庭の中には公立校の教師の質の低さに辟易して、受験を決めたという家庭もあった。この女性の子どもが通う学校では、学期中にやるべき単元が終わらないという事態が起きたからだ。教師の力量への不信感が子どもを中学受験へと向かわせた。

いずれにしても、受験に挑むのは12歳の子どもたちだ。受験に挑む子どもたちの努力は尊いものだが、その影響が学級全体の雰囲気にまで及んでしまうのは望ましい状況とは言えないだろう。親としてはわが子の学びを支えると同時に、学校生活を共に過ごす仲間への視線も忘れないことが大切だ。子どもたちが互いに安心して学べる環境を守ることは、受験を成功へと導く基盤にもなるはずだ。

宮本さおり（みやもと・さおり）

ジャーナリスト。地方紙記者、専業主婦を経てフリーランスの記者。子育て、教育現場、ワークライフバランスなどの分野を多く取材。『東洋経済オンライン』の連載「中学受験のリアル」が反響を呼び、東洋経済オンラインアワード2020「ソーシャルインパクト賞」を受賞。著書に『データサイエンスが求める「新しい数学力」』（日本実業出版社）、『中学受験のリアル』（インターナショナル新書）など。

