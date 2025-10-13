¡ÖºÇ¶áÇ³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¡¢¿å¾åÂç±¿Æ°²ñ¤Çµ×¡¹¡È¥Õ¥§¥¹¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡É¤Ø
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤· ÆüËÜ¤ÎÂçÂçÂçÌäÂê½©¤ÎÁ´¹ñ°ìÀÆÄ´ººSP¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦13Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¡£¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤Î²Æ¤ÎÀï¤¤¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
2016Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡ÖÁ´¹ñ¥Õ¥§¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖTOEIC¼õ¸³¡×¡Öº§³è¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¡£¤³¤Î²Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤ÈÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤â¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢µã¤¯¤Û¤ÉÅØÎÏ¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÈ¾Ç¯¤Û¤ÉµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖºÇ¶áÇ³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤Ëµ×¡¹¤Ë¡È¥Õ¥§¥¹¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡É¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£Èà½÷¤é¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡Ö¿å¾åÂç±¿Æ°²ñ¡×¡£¤³¤ì¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤ÏÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë3¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ò¾¤´Ô¤¹¤ë¡£
5¿Í¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¶¥µ»¤À¤é¤±¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î·ë²Ì¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤ÎÌ©¤«¤Ê»×ÏÇ¤È¤Ï¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤¿·ï¡×¡Öº£Æü¤ÇÊÄËë Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ë¥å¡¼¥¹Part2¡×¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤óÌÔ½ë¤Î²Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿·ï¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2016Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î³êÀå¤Î°¤µ¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¸À¤¨¤º¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥Õ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó(ËÜÌ¾¡¦±üÌî°¦±û°á¤µ¤ó)¡£¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¥ê¥Ý¡¼¥È¡¢TOEIC¼õ¸³¡¢º§³è¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
