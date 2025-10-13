ア・リーグ優勝決定シリーズ第2戦（13日＝日本時間14日）に先発するブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（22）が12日（同13日）、試合前の記者会見で異例の声明を読み上げたと、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

質問が出る前にイエサベージは、「最初に一つ言いたいことがあります」と切り出し、こう語った。

「この世界にはいろいろな意見や感情があって、それが多くの“憎しみ”につながっています。そんな中で、自分の身近な人たちが、僕のプレーを理由に攻撃されているのを見るのは本当に悲しいことです。自分にはこの問題に言及できる立場があると分かっている。だから、あえて言わせてもらいました」

ブルージェイズの新人右腕は詳細には踏み込まなかったが、攻撃の対象となったのは彼の両親、兄弟、恋人らだという。

近年、プロアスリートやその家族がSNS上で脅迫や嫌がらせを受ける事例は増加している。アストロズのランス・マッカラーズ投手やレッドソックスのリアム・ヘンドリックス投手も今年に入り、SNS上で殺害予告を受けた。また今季のポストシーズンでは、ヤンキースのキャメロン・シュリトラー投手がワイルドカードシリーズの試合前に、レッドソックスファンによる「一線を越えた」SNS投稿に苦しんだことを明かしている。イエサベージの声明は、こうした一線を越えた行為に対して声を上げる、他の多くのアスリートたちの流れに加わるものとなった。