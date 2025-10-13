停戦の発効を受けて、ガザ地区の自宅に戻ったパレスチナの人たち/Clipped From Video

（ＣＮＮ）イスラエルは、パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されている人質と、イスラエル側に拘束されているパレスチナ人の囚人や被拘束者との最終的な交換を現地時間１３日午前にも開始する。イスラエル首相府が明らかにした。

ロイター通信の映像によると、多くのパレスチナ人がガザ市内の壊滅的な光景を目の当たりにしている。

イスラエル首相府の報道官によると、ガザで拘束されている生存者２０人の人質は１３日、全員同時に解放される予定。人質は赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）の保護下に移され、その後イスラエルに搬送される見通しだという。

人質がイスラエルに戻ったのを確認した後、数百人規模のパレスチナ人の囚人と被拘束者がガザに送還される予定だ。報道官によると、すでにパレスチナ人はガザ行きのバスに乗り込み、解放確認の連絡を待っている状態だという。

米国のトランプ大統領は１３日にイスラエルの国会（クネセト）で演説するため中東を訪問する。トランプ氏はネタニヤフ首相のほか、イスラエル人人質の家族とも面会する予定。

トランプ氏はイスラエル訪問後、隣国エジプトに移動し、２０カ国以上の首脳とガザ情勢に関する首脳会議を行う。

ガザの保健省によると、過去２４時間で少なくとも１１７人のパレスチナ人の遺体が収容され、さらに７人が死亡した。この２年間の戦闘でガザでは少なくとも６万７８０６人が死亡し、１７万６６人が負傷しているという。

情報筋によると、人質の家族らは、イスラエルが現地時間の１３日午前８時に人質の解放を開始する見通しであると知らされた。

家族らが受け取った最新の説明によれば、解放は３回に分けて行われる予定だという。最初の解放は現地時間の午前８時に２カ所で行われ、続いて午前９時に３カ所目で実施される見通しだとしている。